Golfin naisten arvoturnaus siirtyy koronapandemian vuoksi, myös Timanttiliigan kilpailuja siirretään

Golfin naisten Evian-mestaruuskilpailu siirtyy heinäkuulta elokuulle koronaviruksen takia. Turnaus oli määrä pelata Evian-les-Bainsissa Ranskassa 23.–26. heinäkuuta. Järjestäjät kertoivat perjantaina tiedotteessaan, että turnauksen uusi ajankohta on 6.–9. elokuuta.

Evian on yksi naisten viidestä arvoturnauksesta eli major-turnauksesta.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut voimakkaasti huippugolfiin. Miesten PGA-kiertue on ilmoittanut siirtävänsä tai peruvansa kaikki kilpailunsa 17. toukokuuta saakka. Naisten LPGA-kiertue on seisauksissa ainakin 3. toukokuuta asti.

Miesten major-turnauksista kauden kaksi ensimmäistä eli The Masters ja PGA Championship on siirretty eteenpäin. New York Post -lehden mukaan myös US Open todennäköisesti pelataan kaavailtua myöhemmin.

Naisten major-kisoista ANA Inspiration on siirretty syyskuulle.

Timanttiliigan Tukholman-kilpaa lykätään

Myös yleisurheilun Timanttiliigan kevään kilpailuja pitää siirtää eteenpäin koronaviruksen vuoksi. Nyt siirrettävien kilpailujen joukossa ovat Tukholman, Rooman, Napolin ja Rabatin kilpailut. Jo aiemmin Timanttiliiga kertoi Dohan ja Kiinan kilpailujen siirtämisestä.

Tukholmassa piti kisata 24. toukokuuta. Sen jälkeen ohjelmassa olisi ollut Rooman ja Napolin välille jaetut kilpailut 28. toukokuuta. Marokon Rabatissa oli tarkoitus kisata 31. toukokuuta, mutta sekin kilpailu lykätään myöhemmäksi.

Tämän hetken suunnitelman mukaan kausi voisi käynnistyä Yhdysvaltojen Eugenessa 7. kesäkuuta.