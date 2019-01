Grönholm innostui vähän liikaakin Toyota-testeissä Saarijärvellä – katso video

Radiopuhelin rätisee Toyotan rallitallin huoltopaikalla Saarijärvellä. ”Nyt pyörähti hankeen. Taitaa päästä itse jatkamaan”, sulkumies viestittää testitien varrelta.

Kohta huoltoon kurvaa luminokkainen Toyota Yaris WRC. Mutta kuljettajan paikalta ei nouse Ott Tänak, Jari-Matti Latvala tai Kris Meeke, vaan vuosien 2000 ja 2002 rallin maailmanmestari Marcus Grönholm.

– Mä vähän innostuin liikaa. Piti kokeilla limittiä ja pyörähdettiin. Nyt mä tiedän rajat, Grönholm tuumasi.

Grönholm vetäytyi rallin MM-sarjasta kauden 2007 jälkeen. Hän osallistui vielä Portugalin ralliin 2009 ja Ruotsin ralliin 2010, mutta muuten kilpaileminen rallipoluilla on jäänyt. Testejä Grönholm on ajanut kosolti.

– Volkswagenia (WRC) ajoin yhteensä 24 päivänä vuosina 2015 ja 2016. Tätä uutta (VW) R5-Poloa kävin ajamassa viime talvena Ruotsissa kahtena päivänä. Sen jälkeen en ole ralliautolla ajanut, paitsi Hyundain R5-autolla pikkuisen viime kesänä, Grönholm kävi läpi viime vuosien ralliprojektejaan.

Grönholm ei ollut keskiviikkona ensimmäistä kertaa Toyota Yariksen ratin takana. Hän ajoi autolla Jyväskylässä Harjun erikoiskokeella vuonna 2017 ennen varsinaista MM-rallia ja kellotti erittäin kilpailukykyisen ajan. Siitä keikasta välähti ajatus, josko Grönholm ajaisi Yariksella Ruotsin rallin vuoden 2018 helmikuussa 50-vuotissynttäriensä kunniaksi.

– Mutta se ei toteutunut, koska Tommilla ei ollut antaa autoa, Grönholm viittasi Toyotan rallitallin päällikköön Tommi Mäkiseen.

Projekti unohtui lähes vuodeksi.

– Mä en sitten kuullut Tommista tähän liittyen, mutta sitten mä soitin ja Tommi sanoi, että kyllä me sulle auto tehdään, Grönholm selvitti.

Näin todella tapahtui.

– Me tehdään Marcukselle käytännössä uusi auto. Takamoto Katsuta ajaa samalla autolla Itärallin. Se on ihan identtinen auto muiden kanssa, Mäkinen kertoi.

Grönholm osallistuu Ruotsin ralliin yksityiskuljettajana, mutta hänen autonsa huollosta vastaa Toyotan rallitalli Toyota Gazoo Racing.

– Privaatteja ollaan ja joudutaan etsimään rahoitusta. Aika moni tukijoista on innostunut lähtemään mukaan, Grönholm kiitteli.

Rallin suomalaisista maailmanmestareista Timo Salonen, Ari Vatanen ja Juha Kankkunen ovat ajaneet Jyväskylän MM-rallin 50-vuotissynttäriensä kunniaksi. Grönholmin Ruotsin keikka kuuluu samaan jatkumoon.

– Mutta Jyväskylään mä en halunnut lähteä, koska siellä pitää ajaa ihan sikana. Ruotsi on pikkaisen helpompi kisa, kun siellä on penkkoja ja lumispooria. Mutta ei tule olemaan hei helppoa siitä huolimatta, Grönholm huomautti.

Grönholm empi jonkin verran MM-ralliin osallistumista.

– Mä olin kotona luvannut, että en enää aja rallia tai rallicrossia, koska mulle sattui se onnettomuus USA:ssa. Se lupaus mun piti pyörtää ja se vähän harmittaa, että en pystynyt sitä pitämään.

Grönholm kilpaili vuonna 2012 X Games -tapahtumassa Yhdysvalloissa ja törmäsi harjoituksissa ratavalliin rallicrossautolla. Hän loukkaantui vakavasti.

– Piru kun tuo olkapää kipeytyy varmaan sen kolarin takia vieläkin, Grönholm virnisti kivutessaan autosta.

Vaikka Grönholm starttaa Ruotsin MM-ralliin maailman parhaana palkitulla ralliautolla, hän aikoo ottaa rauhallisesti.

– Jos joku odottaa multa kovaa tulosta, niin sellaisia pitää rauhoitella. En mä pysty enkä todellakaan aio lähteä kilpailemaan kenenkään kanssa. Mulla on niin vähän ajokokemusta, Grönholm toppuutteli.

Grönholmin kartanlukijana Ruotsin rallissa istuu Timo Rautiainen. Parivaljakko ajoi kimpassa 144 MM-rallia.

– Me tehdään Timpan kanssa nuotit varman päälle, ja se kyllä näkyy kellossa, Grönholm huomautti.

Millaista tulosta Grönholmilta odottaa tallipäällikkö Mäkinen?

– Ei mulla mitään suurempia odotuksia ole. Ruotsihan on aina ollut kisana Marcukselle hyvä, ja heillä on hyvä lähtöpaikka. Paljon on kiinni kelistä tietenkin, sanoi Mäkinen, joka piipahti Grönholmin testeissä keskiviikkona aamupäivällä.

Grönholm on voittanut Ruotsin rallin kaikkiaan viisi kertaa eli vuosina 2000, 2002, 2003, 2006 ja 2007. Vanhoista kilpakumppaneista Grönholm kohtaa helmikuussa Sebastien Loebin, jonka kanssa hän väänsi Ruotsin rallin voitosta vuosina 2004–07.

– Loebia vastaan mä en lähde ajamaan. Loeb on istunut niin paljon ralliautossa viime vuosina, että on ihan turha ajatellakaan, että mä lähtisin hänen kanssaan kisaamaan, Grönholm ilmoitti.

Sehän nähdään helmikuussa. Ruotsin MM-ralli ajetaan 14.–16. helmikuuta.