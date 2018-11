Granlundin tehot kaatoivat Anaheimin: "Tämä on mukava tapa pelata kiekkoa"

Mikael Granlundin kaksi maalia olivat avainasemassa, kun vahvavireinen Minnesota kukisti Anaheimin 5–1 jääkiekon NHL:ssä. Minnesota on voittanut yhdeksän viimeksi pelaamistaan 11 ottelusta.

– Me pelaamme nyt todella hyvin. Tämä on mukava tapa pelata kiekkoa, täytyy vain jatkaa samalla mallilla, Granlund kommentoi seuransa Twitterissä.

Granlundilla on alkukaudesta koossa yhdeksän maalia ja kahdeksan maalisyöttöä.

Hän vei joukkueensa 3–0-johtoon toisessa erässä ja täydensi maalisaldonsa päätöserässä ajassa 56.03. Hän sai tililleen myös maalisyötön alustettuaan Jason Zuckerin 2–0-maalin.

Zucker tarjoili Granlundille lähes identtisen maalipaikan muutamaa minuuttia myöhemmin: syöttö vastustajan maalin takaa luukulle, ja osuma.

Patrik Laine onnistui maalinteossa, kun hänen joukkueensa Winnipeg kaatoi Coloradon kotonaan 5–2.

Laine laukoi Winnipegin 4–2-maalin ylivoimalla kolmannen erän puolivälissä suoraan Blake Wheelerin syötöstä. Colorado oli hetkeä aikaisemmin tullut maalin päähän, mutta Laineen osumalla kotijoukkue otti tiukan otteen voitosta.

Wheeler kirjasi ottelussa peräti neljä syöttöpistettä ja teki lisäksi Winnipegin viidennen maalin tyhjiin.

NHL:n pistepörssiä johtava Coloradon Mikko Rantanen jäi ilman tehoja, ensimmäistä kertaa tällä kaudella toisessa ottelussa perättäin.

Maalijyvä löytyi Helsingissä

Laine on päässyt oivaan maalivireeseen odotettua vaisumman alkukauden jälkeen. Hän teki ensimmäisissä 12 ottelussa vain kolme maalia, mutta jyvä löytyi viime viikonloppuna Winnipegin Helsingin-matkalla, kun hän iski hattutempun Floridaa vastaan. Suomalaishyökkääjä on nyt iskenyt viisi maalia kolmessa ottelussa. Yhteensä hänellä on tällä kaudella kasassa kahdeksan maalia, joissa kaikissa Wheeler on ollut syöttäjänä.

Voitto nosti Winnipegin neljänneksi NHL:n länsilohkossa.

Itälohkossa toisena oleva Toronto otti kolmannen perättäisen voiton murskaamalla New Jerseyn 6–1. Maple Leafs on päässyt hyvään vireeseen, vaikka joutuukin yhä tulemaan toimeen ilman loukkaantunutta ykköstähteään Auston Matthewsia.

Kauden heikosti aloittanut takavuosien kestomenestyjä Detroit nousi makeaan 3–2-kotivoittoon New York Rangersista. Rangers johti kahden erän jälkeen 2–0, mutta Detroit nousi kolmannessa erässä tasoihin. Voittomaalin iski kuusi sekuntia ennen jatkoajan päättymistä Dylan Larkin..