Guardiola oli tyytyväinen tasapeliinkin Lyonin vieraana – "Ihmiset eivät tiedä, kuinka kova taso Ranskassa on

Jalkapalloseura Manchester Cityn päävalmentajan Pep Guardiolan mielestä moni vähättelee sitä, kuinka vaikeaa Mestarien liigassa menestyminen on. Guardiola sanoi tiistai-illan Lyon-tasapelin jälkeen, että Mestarien liiga on kovempi haaste kuin mikään muu kilpailu.

City ylsi vieraissa 2–2-tasapeliin Lyonia vastaan oltuaan kahteen otteeseen tappiolla. Tasapelipiste varmisti sille paikan Mestarien liigan pudotuspeleihin.

Vaikka City on viime vuosina niittänyt menestystä Englannin Valioliigassa, Euroopan kentillä on ollut vaikeampaa, eikä City ole muhkeasta budjetistaan ja kivenkovasta pelaajamateriaalistaan huolimatta yltänyt Mestarien liigan loppuotteluun.

– Tänään Mestarien liiga osoitti minulle jälleen, että se on aivan omanlaisensa kilpailu, ja siihen on etenkin yksi syy. Pelaajat ovat parempia, Guardiola sanoi.

– Aina kun ihmiset puhuvat Mestarien liigasta, he sanovat että sen pitäisi olla helppoa Manchester Citylle. Nuo ihmiset eivät kuitenkaan koskaan ole nähneet yhtään Lyonin ottelua, tai Hoffenheimin ottelua, tai Shahtarin ottelua.

Guardiola muistutti, että Mestarien liiga on luonteeltaankin erilainen kilpailu kuin kansalliset liigat.

– Valioliigassa on aikaa, siellä pelataan 38 ottelua. Mutta täällä on 90 minuutia tai 180 minuuttia – jos tekee virheen, siitä rankaistaan.

Guardiola vaikuttunut Lyonin tasosta

Lyon on jäänyt Ranskan liigassa jo 15 pisteen päähän sarjakärki PSG:stä, mutta on ollut inhottava vastustaja Manchester Citylle. Syyskuussa Lyon haki Manchesteristä 2–1-vierasvoiton.

Espanjalaisluotsi Guardiola sanoi vaikuttuneensa jälleen Lyonin tasosta.

– Ihmiset sanovat, että Ranskassa ei ole muita kuin PSG. Mutta he eivät tiedä, kuinka kova taso Ranskassa on. Liiga on erittäin monimutkainen ja hyvä, joten annan paljon arvoa tämän illan tulokselle ja esitykselle.

Lohkon päätösottelussaan Hoffenheimia vastaan Citylle riittää tasapeli lohkovoittoon.

Bayern maalitalkoissa

Cityn ohella Mestarien liigan jatkopaikka varmistui suurseuroista Real Madridille, Bayern Münchenille, Juventukselle ja AS Romalle.

Kun G-lohkossa moskovalainen TsSKA hävisi kotonaan, Roman ja Realin keskinäisellä ottelulla ei ollut jatkopaikan suhteen merkitystä. Real otti Gareth Balen ja Lucas Vazquezin tekemillä maaleilla 2–0-vierasvoiton.

Bayern murjoi E-lohkossa Benficaa 5–1. Arjen Robben ja Robert Lewandowski tekivät kotijoukkueelle kumpikin kaksi maalia.

Juventus puolestaan varmisti H-lohkon ykkössijan, kun se kaatoi vierailija Valencian 1–0. Voitto-osuman tuikkasi maaliviivalta Mario Manzukic.

Lohkon toinen pudotuspelipaikka meni Young Boysin kotonaan vaivoin 1–0 voittaneelle Manchester Unitedille, jonka maalin iski Marouane Fellaini.

Ajaxilla taukoa pudotuspeleistä

Ajax varmisti pudotuspelipaikkansa 16 joukkoon ensi kertaa 13 vuoteen, kun se E-lohkossa kukisti Ateenassa AEK:n 2–0. G-lohkossa tshekkijoukkue Viktoria Plzen nousi tappiotilanteesta 2–1-voittoon Moskovan lumisateessa TsSKA:n vieraana.

Ennen viimeistä lohkokierrosta Plzen kipusi vierasvoitollaan sarjataulukossa ohi TsSKA:n ja on ennen päätöspeliään kolmossijalla kiinni Eurooppa-liigan jatkopaikassa.