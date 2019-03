Hämeenlinnan Pallokerhossa uskotaan menestyskeväiden paluuseen

Kotimaisessa jääkiekkoliigassa valmistaudutaan kauden loppuhuipennukseen, mutta pudotuspeleihin annettavat kortit ovat vielä monen joukkueen osalta jakamatta.

Yksi joukkueista on Hämeenlinnan Pallokerho, joka majailee neljä kierrosta ennen runkosarjan loppua sarjataulukon seitsemäntenä.

HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen on pääosin tyytyväinen joukkueen tähänastiseen kauteen, vaikka Kerho on menettänyt asemiaan runkosarjan loppusuoralla.

– Lähtökohtiin nähden on mennyt hyvin, mutta matkaa on vielä jäljellä. Mietitään enemmän kauden jälkeen, miten meni, Pennanen kuittaa.

Lähes koko kauden ajan kuuden parhaan joukossa majaillut HPK ajautui viime viikon lopulla niin sanotulle säälipudotuspelipaikalle, kun kauden mittaan ryhdistäytynyt HIFK ajoi siitä ohi. Sijoilla 4–7 olevat Pelicans, HIFK, Lukko ja HPK ovat neljän pisteen sisällä toisistaan.

– Ottelu kerrallaan mennään. Eiköhän kaikki halua sinne kuuden joukkoon. Saa vapaata ja muuta, niin totta kai sitä tavoitellaan.

"Tulee aika, että HPK palaa huipulle"

Hämeenlinnassa on vietetty jääkiekkomenestyksen kannalta kuivia vuosia liki kymmenen vuoden ajan. Se on voittanut kahdeksan viime kauden aikana vain yhden pudotuspelisarjan, kun HPK päätti Jokerien liigataipaleen pudotuspelien avauskierroksella kaudella 2013–14.

HPK muistetaan yhtenä 2000-luvun alun parhaista liigajoukkueista. Kerho nappasi vuosina 2000–2010 yhden kullan, hopean ja viisi pronssia.

Vielä ensi kauden ajan HPK:n luotsina toimiva Pennanen uskoo, että pitkät ja menestyksekkäät keväät palaavat ennen pitkää Hämeenlinnaan.

– Tässä tehdään myös kehitystyötä taustalla, että saadaan HPK:n kulttuuria eteenpäin ja kehittämään pelaajia ja peliä. Siinä kun onnistutaan, niin tulee aika, että HPK palaa huipulle.

– Onko se tänä keväänä vai vuosien päästä, sen aika näyttää. Mutta perusarvot pohjalla ohjaavat toimintaa.

Kärppien vire enteilee mestaruutta, "Mestis-joukkueet" jälleen kellarikerroksessa

Runkosarjan voiton varmistanut Kärpät on suurin suosikki nostamaan keväällä Kanada-maljaa.

Muut joukkueet eivät ole pystyneet vastamaan oululaisten runkosarjavireeseen. Kärpät rikkoo todennäköisesti nimissään olevan sarjan piste-ennätyksen (131 pistettä).

– En voi sanoa, että heidän vireensä on yllättänyt, Pennanen näkee.

– Hyvin valmennettu joukkue ja erittäin kilpailukykyinen kokoonpano. Kokenut pakisto, hyvä maalivahtipeli ja nuoria pelaajia on pompannut taas esiin. Siellä on paljon asioita kestävällä pohjalla, mikä on hyvä asia heille.

2010-luvulla Mestiksestä liigaan nostetut Sport, KooKoo ja Jukurit eivät ole tälläkään kaudella nousseet varteenotettaviksi liigan menestysehdokkaiksi. Joukkueet ovat pudonneet sarjan peräpäähän. Ainoastaan Sportilla on enää teoreettiset mahdollisuudet kymppisakkiin.