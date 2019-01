HIFK hankki paluumuuttajan Kärpistä

Hyökkääjä Jasse Ikonen palaa jääkiekon Liigassa pelaavan Helsingin IFK:n riveihin. Helsinkiläisseura kertoi maanantaina verkkosivuillaan tehneensä Ikosen kanssa loppukauden kattavan sopimuksen.

Kuopiolaislähtöinen Ikonen siirtyy IFK:hon Kärpistä, jossa hän pelasi puolitoista viime kautta voittaen Suomen mestaruuden viime keväänä. IFK:ssa hän pelasi kolme ja puoli kautta siirryttyään joukkueeseen kaudella 2013–14. Lisäksi hän on edustanut pääsarjatasolla JYPiä ja kasvattajaseuraansa KalPaa.

Ikonen on pelannut 375 Liigan runkosarjaottelua tehopistein 63+63=126.

– Jasse on tuttu mies IFK:lle, ja hän halusi palata tänne. Me tiedämme, mitä häneltä saamme, ja se on tasapainoista ja luotettavaa peliä illasta toiseen, HIFK:n urheilutoimenjohtaja Tobias Salmelainen kommentoi siirtoa.