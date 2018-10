HIFK juhlisti seuralegendaa Tappara-voitolla, Ässät piinasi sarjakärkeä

Jääkiekkoliigan perjantain voittajia olivat HIFK, KooKoo, Pelicans, Jukurit sekä Kärpät.

Tapparan viiden ottelun voittoputki sai tylyn lopun, kun Helsingin IFK vei vieraitaan 4–0 ja katkaisi orastavan tappioputken. IFK:lle viimeistelivät Niklas Nordgren, kauden avausmaalinsa tehnyt Juha Jääskä, Lucas Lessio sekä Micke-Max Åsten. Atte Engren torjui helsinkiläisten maalilla kaikki 29 tamperelaisvetoa, joten seurasuuruus Kimmo Kuhdan numerojäädytysilta oli IFK-väelle kaiken kaikkiaan riemuisa.

Voitto nosti HIFK:n sarjassa Tapparan ohi viidenneksi, tasoihin Ilveksen kanssa.

Mikkelissä Jukurit selvitti SaiPan 4–2 Mika Partasen, Teemu Henritiuksen, Julius Vähätalon ja Samuli Piipposen maaleilla. SaiPa nousi kahdesti tasoihin Ville Kohon ja Cody Kunykin maaleilla, vaan vierasreissu jäi lopulta tuloksetta.

HPK kärsi ensimmäisen tappionsa sitten lokakuun 10. päivän, kun Hämeenlinnassa vieraillut KooKoo otti Juha-Pekka Haatajan kauden seitsemännellä osumalla 3–2-voiton. Neljännen peräkkäisvoittonsa ottaneelle KooKoolle maalasivat myös Erik Karlsson ja Anrei Hakulinen, viiden ottelun voittoriemun jälkeen pisteittä jääneen hämeenlinnalaiskerhon osujat olivat Otto Paajanen ja Eetu Tuulola.

HPK jatkaa sarjassa kolmantena, KooKoo nousi yhdeksänneksi.

KalPan synkkä lokakuu sai jatkoa, kun Pelicans marssi kotijäällään 4–0-voittoon. Lahtelaisille viimeistelivät Miska Siikonen, Antti Tyrväinen ja päätöserässä Jesset Saarinen ja Ylönen. Juho Olkinuora torjui nollapelin 21 torjunnallaan Pelicansin toisessa peräkkäisessä voitossa. KalPa on hävinnyt kahdeksan peliä peräjälkeen ja on jämähtänyt sarjassa 13:nneksi. Pelicans on kahdeksantena.

Porissa sarjajumbo Ässät vei sarjakärki Kärpät aina voittolaukauskisaan saakka, kun Aleksi Rekonen osui isännille ja Jani Hakanpää vieraille. Kärpät otti voiton lopulta numeroin 2–1, kun Aleksi Heponiemi oli ainoa voittolaukausonnistuja. Kärpät johtaa liigaa viidellä pisteellä ottelun vähemmän pelanneeseen TPS:ään.

Porissa kuohutti pelipäivänä myös Satakunnan Kansan uutinen Ässien urheilujohtaja Jari Korpisalon potkuista. Kauden 16 ottelustaan joukkue on ottanut vain yhden kolmen pisteen voiton ja on kymmenellä pisteellään selkeästi sarjassa viimeisenä.