HIFK:n raviliigahevonen Mascate Match ravasi jättivoiton

Mascate Match ja HIFK juhlivat tammojen E3-finaalissa Eskilstunassa lauantaina. Pekka Korpi ajoi 1 000 Raviliiga-Travliga HIFK:n omistajan iloksi ylivoimaisen voiton. Ykköspalkinto oli miljoona kruunua.

Mascate Match näytti ruotsalaisille, että lähtönopeutta löytyy. Korpi täräytti Punkarin Hevostallin ja Mikkoloiden kasvattaman tamman kolmosradalta keulaan. Avauspuolikas mentiin 08,5 ja kierros 11,9. Mascate Match jätti muut kymmenien metrien päähän jo loppukaarteessa ja voitti SE-ajalla 12,3a/2140m. Einari Vidgren Oy :n Grande Diva Sisu joutui kirimään kaukaa takaa ja oli seitsemäs maalissa.

– Ruotsissa on hevosten ja valmentajien taso niin kova, että täytyy olla tosi hyvä hevonen, että täällä voittaa. Ja sitä totisesti Mascate Match on. Massi on aina ollut poikkeuksellisen lahjakas. Jatkoa suunnitellaan tämän jälkeen. Tamma saa nyt levähtää. Ehkä lyhyen matkan E3 on seuraava tavoite, Korpi summasi.