HIFK:n salama-alku ei riittänyt – Inter vei voiton ja siirtyi sarjakärkeen

HIFK sai loistoalun perjantaina jalkapalloliigan vierasottelussa Turun Interiä vastaan, kun joukkue teki johto-osuman jo ottelun ensimmäisellä minuutilla. Inter toipui kuitenkin salama-alusta ja korjasi lopulta täyden pistepotin maalein 3–2. Voitolla Inter siirtyi sarjakärkeen tasapistein Ilveksen kanssa.

– Tiesimme, että HIFK tulee olemaan kova vastus, mutta silti alku kyllä yllätti, totesi Interin 2–2-tasoituksen ampunut Aleksi Paananen.

Interin voittomaalin laukoi maalipörssin kärkimies Filip Valencic, joka tekaisi kauden viidennentoista osumansa.

HIFK:n päävalmentaja Tor Thodesen harmitteli johtoaseman sulamista.

– Olimme kaksi kertaa johdossa, joten pistemenetys on todella harmittava. Puolustuksemme on tällä kaudella toiminut hyvin, mutta Interiä vastaan emme onnistuneet. Kolme maalia omaan verkkoon on selvä osoitus puolustuksen pehmeydestä, Thodesen sanoi.