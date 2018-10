HJK:lle ja Hongalle tuntuvat sakot Espoon kannattajarähinästä

Espoolaisseura Honka ja helsinkiläinen HJK ovat saaneet Palloliiton kurinpitovaliokunnalta sakot 29. syyskuuta pelatun miesten jalkapalloliigan ottelun tapahtumista. HJK sai maksettavakseen 4 500 ja Honka 1 500 euroa.

Espoossa pelatun ottelun päätyttyä suuri määrä HJK:n kannattajia ryntäsi kentälle. Kurinpitovaliokunta arvioi, että kentälle meni yli sata HJK-kannattajaa.

– Kannattajien kentälle ryntäyksestä on seurannut hyvin vakavaksi katsottavaa järjestysmiesten ja virkavallan vastustamista sekä merkittävä turvallisuusriski kaikille tilanteessa olleille. Poliisi on joutunut voimakeinoin puuttumaan kannattajien toimintaan. Lisäksi tilanteessa on tarvittu ratsupoliiseja kannattajien poistamiseksi kentältä, kurinpitovaliokunnan päätöksessä kerrotaan.

Osa kannattajista pääsi Hongan fanien luokse, ja tilanne johti tönimisiin sekä nyrkkitappeluihin.

– Kurinpitovaliokunta katsoo HJK:n kannattajien menettelyn olleen erittäin moitittavaa, mikä on heijastunut HJK:lle määrättävän sakon suuruuteen. Sakkorangaistuksen suuruuteen HJK:n kohdalla vaikutti myös HJK-kannattajien toistuva turvallisuusmääräysten rikkominen kauden aikana.

Valiokunnan mukaan "HJK:n kannattajien toiminta on ollut jalkapallo-ottelulle poikkeuksellisen aggressiivista".

– Lisäksi rikkomiset ovat tapahtuneet usein vieraskentillä, jolloin myös ottelun järjestävä taho joutuu vastuuseen HJK:n kannattajien aiheuttamista turvallisuushäiriöistä.

HJK tuomitsi ottelun jälkeen väkivallan jalkapallokatsomoissa ja ilmoitti, etteivät häiriökäyttäytymiseen syyllistyneet henkilöt ole tervetulleita sen peleihin.

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.