HSK palautti luisteluvalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen, Taitoluisteluliitto ihmettelee HSK:n ratkaisua

Helsingin Luistinklubi HSK on palauttanut 8. maaliskuuta luisteluvalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen. HSK kertoi asiasta maanantaina tiedotteessaan.

Penttinen on Taitoluisteluliiton langettamassa vuoden kilpailukiellossa, mutta hän on valittanut kiellosta Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Kilpailukiellon perusteena oli Penttisen käytös. Liiton mukaan Penttinen syyllistyi "urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä".

Penttinen on ollut vapautettuna HSK:n työvelvoitteesta seitsemän viikon ajan. Seuran mukaan Penttisen paluu valmennustyöhön tapahtuu vaiheittain toimintakaudella 2020–2021 seuran SM-seniori- ja SM-juniorijoukkueisiin painottuen.

Seuran tiedotteen mukaan HSK:n hallitus on tehnyt päätöksen perustuen luottamukselliseen aineistoon ja keskusteluihin eri tahojen kanssa. HSK:n mukaan Penttisen kohtelu julkisuudessa on ollut epäinhimillistä. Seuran hallitus kertoo tiedotteessa pitävänsä seitsemän viikon hyllytystä riittävänä työoikeudellisena toimenpiteenä.

HSK:n hallitus vetoaa päätöksessään Taitoluisteluliiton eettiseen säännöstöön, jossa viitataan Kansainvälisen olympiakomitean reilun pelin periaatteisiin ja ihanteisiin. Niiden neljännessä kohdassa todetaan: ”...uskomme ihmiseen ja olemme valmiit antamaan uuden mahdollisuuden.”

HSK:n hallituksen mukaan Penttinen on nykyisellä, keväällä 2019 alkaneella kaudella osoittanut muuttaneensa toimintatapojaan eikä hänen valmennuksestaan ole tullut huomautuksia.

Muodostelmaluistelussa seuran ykkösjoukkue Team Unique pääsi MM-kisoihin, jotka kilpaillaan Yhdysvaltain Lake Placidissa 3.–4. huhtikuuta. Penttisen valmennuksessa HSK voitti MM-kultaa vuonna 2013.

HSK:n nuorten joukkue Team Mystique kisaa juniorien MM-ksoissa Britannian Nottinghamissa 13.–14. maaliskuuta.

Liitto yllättyi, puntaroi jatkotoimia

Taitoluisteluliitolle HSK:n ratkaisu tuli täytenä yllätyksenä, eikä siitä ollut etukäteen keskusteltu liiton kanssa.

– Liiton suhtautuminen asian vakavuuteen ei ole muuttunut. Suomen taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta on käyttänyt tilanteessa ankarinta sen käytössä olevaa rangaistuslajia ja määrännyt valmentajalle 12 kuukauden kilpailukiellon. Nyt kun seuran tänä vuonna vaihtuneen hallituksen näkemys on muuttunut aiemmasta, meidän on harkittava jatkotoimenpiteitä seuran suhteen, Taitoluisteluliiton hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio kommentoi liiton tiedotteessa.

Liitto voi vakavimmillaan erottaa HSK:n Taitoluisteluliitosta.

HSK:n yksinluistelijat uuteen seuraan

HSK jatkaa muodostelmaluisteluseurana, sillä seuran yksinluistelijat vaihtavat muualle. Helsinkiin rakentuu kevään aikana pääkaupungin suurin ja ainoa yksinluisteluun keskittyvä seura Helsingin Taitoluisteluakatemia.

Uusi seura aloittaa toimintansa 1. toukokuuta, kun Oulunkylän Taitoluisteluklubi (OTK) ja HSK:n yksinluistelijat yhdistävät toimintansa. Uuden seuran taustajoukot kertoivat yhdistymisestä tiedotteessa.

Uuteen seuraan tulee yli 220 luistelijaa.