Haka palaa miesten jalkapalloliigaan – sarjanousu varmistui neljä kierrosta ennen loppua

Valkeakosken Haka varmisti lauantaina jalkapallon miesten Ykkösen voiton ja nousee ensi kaudeksi jalkapalloliigaan. Haka varmisti sarjanousun voittamalla vieraskentällä Pietarsaaren Jaron maalein 1–3. Edellisen kerran Haka on pelannut jalkapalloliigassa vuonna 2012.

Hakan sarjanousu varmistui jo neljä kierrosta ennen sarjan loppua. Toisella sijalla oleva Turun Palloseura on jäänyt Hakasta 16 pisteen päähän, eikä voi enää saavuttaa valkeakoskelaisia.

Haka on ollut Ykkösessä ylivoimainen, sillä joukkue ei ole hävinnyt tällä kaudella otteluakaan. Liiganousun ratkaissut voitto oli Hakalle 15:s peräkkäin. Hakan keräämä 65 pisteen saalis on jo nyt nykymuotoisen Ykkösen uusi ennätys. Hakan 67 tehtyä maalia on myös uusi ennätys.

TPS karsii paikasta jalkapalloliigaan

Sarjanousun ratkaisseessa ottelussa Haka oli yhtä vakuuttava kuin koko kauden aikana. Niklas Friberg teki Hakan voittomaaliksi jääneen osuman jo 12. minuutilla ja Samuel Chidi lisäsi Hakan johdon kahteen juuri ennen taukoa. Jaron Anthony Dafaan punainen kortti 49. minuutilla tuhosi Jaron mahdollisuudet kiriä tasoihin. Hakan kolmannen maalin viimeisteli kauden 19. osumallaan Ykkösen maalipörssin kärki Salomo Ojala.

Hakan liiganousussa juuri Jaroa vastaan oli symboliikkaa Hakan edelliseen kauteen jalkapalloliigassa. Haka kamppaili kaudella 2012 putoamista vastaan ja oli kahden viimeisen kierroksen voitoilla lähellä sarjapaikkansa pelastamista. Tuolloin Jaro kuitenkin käänsi päätöskierroksella TPS:n vieraana maalin tappioaseman 2–1-voitoksi ja keräsi voiton myötä pisteen Hakaa enemmän, mikä tarkoitti Hakan putoamista Ykköseen.

Ykkösen kakkossijan ja paikan jalkapalloliigan karsintoihin varmisti TPS, joka pelasi lauantaina AC Oulun vieraana maalittoman tasapelin. TPS:n lähin uhkaaja Jaro on jäänyt turkulaisista 13 pistettä, kun jaossa on enää 12 pistettä.