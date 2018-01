"Hakola on mieshiihdon pelastus"

Ristomatti Hakolan nousu hiihdon kotimaiseen tähtikaartiin on päävalmentaja Reijo Jylhän sanoin jopa "mieshiihdon pelastus". Hakola on tärkeä lenkki olympialaisten 4x10 kilometrin viestissä, sillä uransa lopettanut Sami Jauhojärvi kaipaa korvaajaa.

– Kyllä Ristomatin suoritukset ovat sellaisia, että hän pystyisi hoitamaan avausosuuden hyvin kunnialla, Jylhä sanoi.

Hakola kolkuttelee jo kansainvälisenkin tähdistön kantapäillä ja on petrannut tällä kaudella rutkasti sprinttihiihdon maailmancupissa. Kauden neljässä sprintissä Hakola on ollut kolmesti finaalissa ja joka kerta neljäs. Jylhän mukaan on todennäköistä, että palkintosija odottaa Hakolaa ennen pitkää.

Tour de Ski -kiertueella Hakola on kolmen etapin jälkeen 18. sijalla. Maanantai oli kankaanpääläiselle vaikea päivä, sillä inhokkimatka, vapaan hiihtotavan 15 kilometriä teki hänen jaloilleen hallaa.

– Ei ollut herkkua. Jalat eivät kestä, Hakola myönsi.

Kaksi onnistumista kolmesta on kuitenkin Hakolalle hyvä avaus kiertueella.

– Oberstdorfissa tulen takaisin kymppisakkiin, Hakola uhosi ja vieressä seisonut Iivo Niskanen kertoi hymy huulilla kehottaneensa joukkuekaveriaan keskittymään hiihtoon ja lopettamaan suunsoiton.

Hakola hiihtää kiertueella vielä keskiviikkoisen perinteisen hiihtotavan sprintin. Sen jälkeen alkaa kotimatka.