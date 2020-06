Hall of Famen ovet aukenivat heti ensiyrittämällä Iginlalle ja Hossalle

Komeat urat jääkiekkokaukalossa tehneet hyökkääjät Jarome Iginla ja Marian Hossa saivat kunnian päästä lajin kuuluisuuksien galleriaan eli Hockey Hall of Fameen heti ensimmäisellä yrityksellään, Hall of Fame kertoi keskiviikkona. Kaikkiaan uusia valittuja on kuusi.

Kanadalainen Iginla pelasi vuosina 1996–2017 kaikkiaan 1 554 NHL-runkosarjapeliä ja viimeisteli niissä 625 maalia. Pääosan urastaan Calgary Flamesia edustanut laitahyökkääjä on Hall of Famen historian neljäs mustaihoinen pelaaja. Aiemmat ovat 1980-luvun menestysmaalivahti Grant Fuhr, naisjääkiekon pioneereihin lukeutuva Angela James sekä NHL:n rotulasikaton vuonna 1958 rikkonut Willie O'Ree.

– Rakastin jääkiekkoa jo pienenä. En pitänyt itseäni mustana jääkiekkoilijana, mutta olin toki tietoinen siitä että olin, olympiakultaa 2002 ja 2010 voittanut ja maailmanmestaruuden 1997 kuitannut Iginla sanoi.

– Äitini näytti juuri minulle valokuvaa, jossa olin 10-vuotiaana Grant Fuhrin vieressä. Hienoa, että hän pääsi Hall of Fameen ja että myös minä pääsin sinne hänen kanssaan.

Slovakialainen Hossa pelasi 19 kautta NHL:ssä ja takoi 525 maalia. Hän voitti kolme Stanley Cupia Chicago Blackhawksin riveissä 2010, 2013 ja 2015.

– Upea hetki minulle ja perheelleni. En koskaan odottanut näin upeaa uraa, Hossa iloitsi Hall of Fame -valinnasta.

Jos olivat Iginla ja Hossa hetimiten valittuja, kaksi muuta vuoden 2020 vuosikerran pelaajaa sai odottaa senkin edestä. Viisi Stanley Cupia Edmonton Oilersin suuruusvuosina 1980-luvulla voittanut ja kuudennen mestaruuden New York Rangersissa 1994 kirjannut Kevin Lowe valittiin vihdoin, 19 vuoden odotuksen jälkeen. Toinenkin 1980-luvun mahtipuolustaja, Chicagon takalinjoilla etenkin hyökkäyspäässä loistanut Doug Wilson tuli vihdoin valituksi. Wilson oli ensimmäistä kertaa ehdolla jo 1996.

Naisten listalta Hall of Fameen nimettiin maalivahti Kim St-Pierre, joka voitti kolme olympiakultaa ja viisi MM-kultaa sekä torjui eniten voittoja Kanadan naisten maajoukkueessa. Kuudes valittu oli Edmontonin nykyinen GM Ken Holland, joka toimi Detroit Red Wingsin taustalla seuran voittaessa Stanley Cupin 1998, 2002 ja 2008.