Hallitseva mestari Ott Tänak juhli kotiteillään – Kalle Rovanperällä jäi hampaankoloon

Hallitseva rallin maailmanmestari Ott Tänak juhli voittoa sunnuntaina päättyneessä Viron MM-rallissa. Ykköstila heltisi 22,2 sekunnin erolla ennen tallikaveri Craig Breeniä. Palkintosijalle ylsi myös Toyotan Sebastien Ogier.

– Fiilis on upea. Tunsin koko viikonlopun sen tuen, mitä ihmiset antoivat minulle täällä paikalla ja kotisohvillaan. Nyt voitto on minun ja tietenkin koko Viron, ensimmäisen voittonsa Hyundain ratissa ottanut saarenmaalainen hehkutti.

Toyotan Kalle Rovanperä ylsi parhaana suomalaisena viidenneksi. Puuppolalainen kellotti kisassa viisi pohja-aikaa, mutta yksi rengasrikko ja lauantain minuutin aikasakko vesittivät voittotaistelun.

– Aika huono maku jäi tästä viikonlopusta. En enää oikein saa siitä fiilistä, että vauhtia löytyy. Totta kai se on aina positiivista ja mukavaa. Tulos jäi kuitenkin huonoksi siihen nähden, mitä se olisi voinut olla, Rovanperä summasi.

– Voin olla siihen tyytyväinen, että tein itse aika maksimisuorituksen.

Power Stage toi lohtua

Balsamia haavoilleen Rovanperä sai napattuaan kisan päättäneeltä Power Stage -erikoiskokeelta voiton ja viisi ylimääräistä MM-pistettä.

– Kaikki oli pelissä. Tyytyväinen olen siihen vetoon. Toki minulla oli ajatuksenakin olla nopea, ylivoimaisesti Power Stagen voittanut Rovanperä sanoi.

M-Sport Fordin suomalaiskaksikko Esapekka Lappi ja Teemu Suninen olivat koko viikonlopun vaikeuksissa Fiesta WRC:n puutteellisen suorituskyvyn vuoksi. Suninen oli lopulta maalissa kuudes ohitettuaan kisan toiseksi viimeisellä erikoiskokeella ajovirheen tehneen tallikaverinsa.

– Haastava ralli oli alusta loppuun asti. Muut tiimit ovat kehittyneet, mutta me ei. Koska me ei testata, niin miten me edes voitaisiin mennä eteenpäin. Takki on aika tyhjä, Lappi tuskaili.

MM-sarjassa on vielä määrä ajaa kolme osakilpailua. Kuusinkertaisen mestarin Ogierin etumatka on yhdeksän pistettä ennen Virossa neljänneksi sijoittunutta tallikaveri Elfyn Evansia.

Tänak nousi pisteissä kolmanneksi. Rovanperä on neljäntenä 24 pistettä Ogierin takana.