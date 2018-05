Hallitseva mestari Pittsburgh tasoitti ottelusarjan

Jääkiekon NHL:ssä hallitseva mestari Pittsburgh nappasi 3–1-voiton Washingtonista ja tasoitti samalla pudotuspelien toisen kierroksen ottelusarjan 2–2:een. Voittajajoukkueen ensimmäisestä ja kolmannesta maalista vastasi yhdysvaltalainen Jake Guentzel . Lisäksi maalisaldojaan kartuttivat Pittsburghin Jevgeni Malkin ja Washingtonin T.J. Oshie .

Olli Määtän Pittsburgh on voittanut Stanley Cupin kahdella edellisellä perättäisellä kaudella, joten joukkue tavoittelee nyt triplaa. Edellinen triplavoittaja on New York Islanders 1980–1982, joka voitti vielä neljännen peräkkäisen mestaruuden 1983.

Määttä voitti Stanley Cupin Pittsburghin riveissä 2016 ja 2017. Kolmas perättäinen mestaruus olisi suomalaisittain historiallinen saavutus.

Pittsburghin ja Washingtonin lisäksi yön kierroksella kohtaavat Nashville ja Winnipeg. Winnipeg johtaa ottelusarjaa 2–1.