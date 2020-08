Hallitseva mestari Rafael Nadal jättää US Openin väliin

Espanjalainen tennistähti Rafael Nadal ei osallistu tenniksen grand slam -turnaus US Openiin. Turnauksen on tarkoitus alkaa New Yorkissa 31. elokuuta.

Nadal kertoi päätöksestään Twitter-tilillään.

– Pitkän pohdinnan jälkeen olen päättänyt, etten pelaa tämän vuoden US Openissa. Tilanne on erittäin hankala maailmanlaajuisesti. Covid-19-tapaukset lisääntyvät ja näyttää siltä, että se (koronatilanne) ei ole edelleenkään hallinnassamme, Nadal kirjoitti.

– En koskaan halunnut tehdä tällaista päätöstä, mutta päätin seurata sydäntäni, ja tällä kertaa päätin olla matkustamatta.

Koronaviruksen lisäksi Nadalia huoletti myös tiivistetty tenniskalenteri, vaikka takeita turnausten järjestämisestä syksyllä ei olekaan. US Openin on määrä päättyä syyskuun 13. päivänä. Nadalin valtakuntana tunnettu Ranskan avoin tennisturnaus siirrettiin puolestaan alkukesästä syys-lokakuulle.

– Tiedämme, että pelkistetty tenniskalenteri on raaka neljän kuukauden tauon jälkeen, Nadal tuumi.

34-vuotias Nadal voitti viime vuonna US Openin miesten kaksinpelin. Urallaan 19 kaksinpelin grand slam -mestaruutta voittanut Nadal on yhden mestaruuden päässä Roger Federerin 20 mestaruuden ennätyksestä.

Koronaviruksen kurittama tenniskalenteri sai tiistaina muitakin takaiskuja, kun Madridin arvostetut ATP- ja WTA-massaturnaukset peruttiin syyskuulta.