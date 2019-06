Hallitseva olympiavoittaja tähdittää ensimmäistä Jyväskylän GP-iltaa – ohjelmassa myös Elmo Lakan paluu "rikospaikalle"

Aloitetaan yksinkertaisilla kysymyksillä. Milloin olet viimeksi nähnyt hallitsevan olympiavoittajan kilpailevan Jyväskylässä? Kuka hän oli, ja mikä oli laji?

Keskiviikkoiltana näihin kysymyksiin on mahdollista saada uusi vastaus. Tadzikistanilainen moukarinheiton olympiavoittaja Dilshod Nazarov kilpailee ensimmäistä kertaa järjestettävässä Jyväskylän GP-kisassa.

– Haluan kiittää tapahtuman järjestäjiä, että kutsuivat minut tänne, Nazarov kiitteli GP-kisojen tiedotustilaisuudessa tulkin välityksellä.

Nazarov voitti Riossa olympiakultaa tuloksella 78,68. Jos ollaan tarkkoja, hän on Tadzikistanin itsenäisyyden ajan ensimmäinen ja ainoa olympiavoittaja. Nazarov nosti itse esiin oman esikuvansa, toisen moukarinheiton olympiavoittajan Tadzikistanista.

– Andrei Abduvalijev voitti kultaa Barcelonassa vuonna 1992 ja hän on myös kaksinkertainen maailmanmestari, Nazarov muistutti.

Tadzikistan ja muut Neuvostoliitosta itsenäistyneet maat kilpailivat vuonna 1992 olympialipun alla Itsenäisten valtioiden yhteisönä. Tuolloin 10-vuotias Nazarov innostui kokeilemaan moukarinheittoa, eikä into ole vieläkään laantunut.

– Minä vain tykkään tästä lajista. Haluan edelleen treenata ja kehittyä, nyt 37-vuotias Nazarov totesi.

Hänen kauden tavoitteenaan on voittaa puuttuva maailmanmestaruus. Tänä vuonna Nazarov on kilpaillut vasta pari kertaa ja kauden paras ennen Jyväskylän kisaa on 76,14.

– Tämä on urheilua, koskaan ei voi etukäteen sanoa, mitä tapahtuu. Hyvää säätä on ainakin luvattu kilpailun ajaksi, Nazarov myhäili Jyväskylän koitoksesta.

Suomalaisilla pika-aitureilla Nooralotta Nezirillä ja Annimari Kortteella oli huomattavasti tarkemmat suunnitelmat keskiviikkoillalle.

– Sovittiin tässä juuri Annimarin kanssa, että enkat tullaan juoksemaan, hyväntuulinen Neziri naureskeli.

– Odotan kyllä oikeasti hyvää kisaa. Tänne on sopivan tasoiset vastukset hankittu, hän jatkoi.

Nezirillä on vielä Dohan MM-raja 12,98 rikkomatta, ja sitä hän aikoo tosissaan yrittää Harjulla, vaikka kilpailutahti on ollut viime aikoina tiivis. Viime viikolla hän sai vielä niin nopealla aikataululla kutsun Oslon Timanttiliigaan, että yöunetkin jäivät vähiin.

– Tärkeintä ennen kisoja on nimenomaan se, että saa nukuttua hyvin. Juoksu sujuu teknisesti ihan ok. Vielä sitä rentoutta kaivataan.

Dohan MM-kisojen myöhäinen ajankohta tarkoittaa sitä, että urheilijoiden on kesäkauden aikanakin keskityttävä harjoitteluun. Sen vuoksi MM-tulosraja olisi hyvä rikkoa mahdollisimman aikaisin. Annimari Korte tykitti rajan rikki ennätysjuoksussaan Lahden GP-kisoissa. Häntä vaivaa kuitenkin takareiden kipuilu, joka on seurausta talven harjoitusleirin revähtymästä.

– Pystyn kyllä juoksemaan, mutta matkustelu tässä kauden aikana on vähän pahentanut sitä. Mutta ei se jalka siitä hajoa. Se on vaan ärsyttävää kun siihen sattuu, Korte sanoi.

Hän ei aio mennä leikkaukseen ennen Tokion olympialaisia, koska edessä olisi pitkä kuntoutus.

– Nyt on tähtäin tulevissa MM-kisoissa. Aloitan jo ensi viikolla kovan 2–3 viikon treenijakson, jotta pystyn kilpailemaan hyvin MM-kisoihin asti.

Miesten pika-aidoissa Elmo Lakka tavoittelee myös tosissaan Dohan MM-rajaa 13,46. Se vaatisi parin sekunnin kymmenyksen nipistämistä kauden parhaasta. Ennätys on viime kesänä juostu 13,60.

– Toivottavasti tulee kova aika kotikentällä. Tässä on alkukausi vielä menossa ja juokseminen ollut nousujohteista. Olen ihan aikataulussa MM-kisojen suhteen. Se raja ei ole mikään mahdottomuus, Lakka arvioi.

Hänen edellinen iso juoksunsa Harjulla viime kesän Kalevan kisoissa päättyi Suomen mestaruuteen ja kihlautumiseen, kun tyttöystävä Iida-Lotta Juura vastasi myöntävästi kosintaan maaliintulon jälkeen.

Elmo Lakalle kaksi kultaa yhdellä iskulla - kosi maalissa rakastaan!

– Positiivista palautetta olen saanut siitä monesta suunnasta. Puoliso on tietysti tulossa seuramaan kisaa. Ja mahdollisimman monelle tutulle olen vinkannut, että on kovat kisat tulossa, Lakka kertoi.