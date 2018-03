Hamilton ajoi Barcelonan F1-testien ykköseksi

Lunta, kylmää, vesisadetta ja lopulta kelvollista ajosäätä.

Formula 1 -sarjan kuljettajat joutuivat Barcelonan nelipäiväisissä talvitesteissä säiden armoille, mikä on kaukana ihanteellisesta valmistautumisesta kisakauteen.

Torstaina ilma lämpeni, mutta aamupäivällä ajamista vaikeutti radan märkyys. Päätöspäivä heitti kuskit aiempia päiviä rajumpaan kierrosrumbaan, joten avaustestit saatiin lopulta jokseenkin kunnialla maaliin.

Torstaina aamupäivällä nopeinta vauhtia piti Mercedeksen Valtteri Bottas. Ferrarin Kimi Räikköstä ei nähty radalla, mutta Bottas sai päätöspäivänä kokoon 60 kierrosta.

Bottaksen torstain nopein kierrosaika oli 1.22,789. Sen hän kellotti keskikovilla renkailla ja jäi kauas kärkiajoista.

Barcelonassa 212 kierrosta ajaneella Bottaksella on kova työ kammeta tallikaverinsa, hallitseva maailmanmestari Lewis Hamilton valtaistuimeltaan.

– Jokaisella ajajalla on heikkoutensa, mutta mieluummin käytän energiani itseeni ja suorituksiini kuin keskityn liikaa häneen (Hamiltoniin), Bottas sanoi Barcelonan ajourakkansa päätyttyä.

Räikköselle Barcelonan testeistä ei jäänyt paljoa käteen, sillä hän ei käynyt radalla lainkaan keskiviikkona ja torstaina.

Toinen testirupeama edessä

Ajajien tilannetta ei helpota se, että testipäiviä on ylipäätään vähän ennen kisojen alkamista.

Barcelonassa ajetaan toinen testirupeama ensi tiistaista alkaen. Kisakausi alkaa maaliskuun loppupuolella Melbournessa.

Bottas odottaa luottavaisena kisojen alkamista.

– Minulla on ollut koko talvi aikaa valmistautua kauteen. Osallistun aktiivisesti auton kehitykseen, ajamiseen simulaattorissa ja testaamiseen, joten tiedän auton sopivan minulle viimevuotista paremmin.

Testiajoista ei kannata päätellä kovin paljoa, sillä tallit kokeilevat eri asioita. Etenkin Barcelonassa kuskit olivat radalla myös hyvin erilaisissa oloissa.

Torstaina parasta vauhtia pidettiin iltapäivällä, kun aurinko tuli esiin. Ykkösaikaan 1.19,333 kiiruhti Hamilton.

Kolmen kovan kamppailu

Ennakkoasetelmissa Mercedes, Ferrari ja Red Bull ovat jälleen sarjan vahvimpia. Lisäksi monet odottavat McLarenin haastavan kolmikon.

– Faneille on parempaa, jos kolme neljä tallia voittaa kisoja ja taistelee mestaruudesta. Nautin kilpailemisesta, mutta rehellisesti sanottuna voittaisin mielelläni kisoja isolla marginaalilla muihin. Tavoitteeni on mestaruus, se on ainoa syyni olla täällä, Bottas sanoi.

Bottaksen sopimus päättyy vuoden lopussa, ja monet himoitsevat paikkaa Mercedeksellä.

– Tallimme on ollut paras neljänä viime vuotena, ja jokainen haluaa ajaa parhaassa tiimissä. Tiedän, että useat kuskit haluavat Lewisin ja minun paikkani. Minun täytyy ajaa niin, ettei tallilla ole syytä katsoa muualle ensi vuodeksi.