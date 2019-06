Hamilton myöntää F1:n tarvitsevan "dramaattista uudistusta"

Lewis Hamiltonin ja Mercedeksen ylivoima formula ykkösissä on kismittänyt monia alkukaudesta. Mercedes on voittanut kauden kaikki kahdeksan kisaa, ja Hamilton on juhlinut ykköstilaa jo kuudesti. Brittitähden neljäs peräkkäisvoitto tuli sunnuntaina ylivertaisella tavalla Ranskan gp:ssä, ja puheet F1:n tylsyydestä käyvät jälleen kuumina.

Hamilton ymmärtää kiinnostuksen murenemisen, mutta samalla hän muistuttaa, että kuljettajia on turha syyttää. F1-säännöistä löytyvät juuret ongelmaan.

– Tarvitsemme dramaattista uudistusta (lajiin), vahvasti kohti kuudetta maailmanmestaruuttaan jyräävä Hamilton myöntää.

– On kuitenkin tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, että syy ei ole kuljettajien. Tämä on F1:n jatkuvaa sykliä, ollut jo vuosien ajan. Jo ennen kuin itse tulin F1:een. Taustalla on se kuinka (F1:n pitkäaikainen keulahahmo) Bernie Ecclestone loi pohjat, ja millaisia päätöksiä silloin tehtiin. Ja niin kauan kuin järjestelmä ei muutu, asiat pysyvät samana.

Mercedes-päällikkö Toto Wolff ymmärtää hänkin puheet tylsyydestä unettavan Ranskan gp:n jälkeen.

– Mutta mitä itse tekisitte meidän asemassamme? Jatkaisitte herkeämättä eteenpäin. Niin me teemme, Wolff kysyy hallitsevan tallin puolesta.

– Mutta fanit näkevät kisan, jota on vähemmän nautinnollista seurata.

Uusia ehdotuksia

Wolffin mukaan F1:n niin monet erilaiset radat tuovat väistämättä tylsiä kisoja. Ranskassa esimerkiksi Wolff ja Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas ehdottivat pitkän Mistral-suoran shikaanin poistamista Paul Ricardin radalla, jotta saataisiin tiukempaa kisaamista. Red Bull -tallissa vaikuttava Helmut Marko puolestaan ehdotti, että tallit palaisivat viimevuotisten rengasmallien käyttöön, koska Mercedeksellä oli niiden kanssa enemmän ongelmia kuin tämänvuotisten renkaiden kanssa.

Oli tylsää tai ei, Hamilton lähestyy vauhdilla Michael Schumacherin nimissä olevaa kaikkien aikojen gp-voittoennätystä. Sunnuntainen voitto oli Hamiltonille 79:s, ja Schumacher on enää 12 voiton päässä.

Mercedekselle sunnuntai toi puolestaan kymmenennen peräkkäisvoiton. Jos talli voittaa tälläkin viikolla Itävallassa, se sivuaa McLarenin vuodelta 1988 peräisin olevaa ennätystä peräkkäisissä voitoissa.