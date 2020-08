Hamilton nilkutti voittoon viimeisen kierroksen rengasrikosta huolimatta, uskomaton epäonni pudotti Bottaksen pisteiltä

Mercedeksen rengasrikkokaan ei estänyt Lewis Hamiltonia ajamasta F1-kotikisansa Britannian gp:n voittoon. Hamiltonin rengas hajosi kisan viimeisellä kierroksella, mutta etumatka oli sen verran iso, että brittikuski sai nilkutettua ruutulipulle ykkösenä.

Hamiltonin Mercedes-tallitoverilla Valtteri Bottaksella ei ollut yhtä hyvä tuuri. Bottas oli matkalla kohti selkeää kakkossijaa, kun hänen renkaansa hajosi kolmanneksi viimeisen kierroksen alkaessa. Bottas joutui nilkuttamaan kokonaisen kierroksen kolmella pyörällä, ja käytyään varikolla hän oli pudonnut pistesijojen ulkopuolelle.

Bottas tuli ruutulipulle aivan Sebastian Vettelin perässä sijalla 11 eikä näin saanut kisasta yhtäkään MM-pistettä.

Bottaksen rengasrikko nosti Red Bullin Max Verstappenin kisassa kakkoseksi ja Ferrarin Charles Leclercin kolmoseksi. Renaultin Daniel Ricciardo nappasi nelossijan ennen McLarenin Lando Norrisia.

Verstappen hävisi Hamiltonille vain muutaman sekunnin, ja olisi voittanut kisan, ellei olisi käynyt paria kierrosta ennen loppua varikolla hakemassa uudet renkaat pystyäkseen ajamaan kilpailun nopeimman kierroksen.

– Viimeisillä kierroksilla hölläsin vauhtia, sitten viimeisellä kierroksella se vain hajosi. Olin aivan sydän kurkussa, en meinannut päästä viimeisistä mutkista läpi, Hamilton kertoi.

Kisassa nähtiin muitakin rengasrikkoja, mikä tietää F1:n rengastoimittajalle Pirellille paljon töitä. AlphaTaurin Daniil Kvjat ajoi rajusti ulos kisan alkuvaiheessa hänen renkaansa petettyä kovavauhtisessa Maggotts-mutkassa. Kohti nelossijaa matkalla ollut McLarenin Carlos Sainz putosi pois pisteiltä hänen renkaansa hajottua viimeistä edellisellä kierroksella.

Räikkösellä kehno kisa

Hamilton on nyt voittanut kotikisansa Britannian gp:n ennätykselliset seitsemän kertaa. Yhteensä brittikuskilla on nyt 87 gp-voittoa, ja hän on enää neljän voiton päässä Michael Schumacherin 91 voiton ennätyksestä.

Voitto kurjistaa MM-taistelun tilannetta Bottaksen kannalta, sillä pisteetön kisa pudotti hänet jo 30 pisteen päähän Hamiltonista.

Kisa sujui alusta asti Mercedeksen hallinnassa. Bottas sai kakkosruudusta hieman paremman lähdön kuin paalumies Hamilton, mutta Silverstonen lähtösuora on lyhyt, eikä suomalainen ehtinyt ohittaa tallitoveriaan ennen ensimmäistä mutkaa. Bottas pysytteli sen jälkeen lähellä Hamiltonia, muttei pystynyt haastamaan tätä. Kisa oli hyvin suoraviivainen ennen viimeisten kierrosten dramatiikkaa.

Turva-auto vieraili radalla kahdesti. Ensin avauskierroksen jälkeen, kun Kevin Magnussen ajautui seinään Alexander Albonin törmättyä häneen, ja sitten reilut 10 kierrosta myöhemmin Kvjatin ulosajon takia.

Alfa Romeon Kimi Räikkösen kilpailu oli täydellinen pannukakku. Hän tuli ruutulipulle viimeisenä maaliin ajaneista ja oli 17:s. Räikkönen surkean kisan kruunasi etusiiven hajoaminen kisan lopussa.