Hamilton saa pitää Saksan gp:n voittonsa

Mercedeksen Lewis Hamilton saa pitää F1-sarjan Saksan gp:n voittonsa. Brittikuski joutui Hockenheimin kisan jälkeen tuomariston kuultavaksi mutta selvisi nuhteilla. Aikasakko olisi tiennyt sitä, että toiseksi ajanut Valtteri Bottas olisi saattanut nousta ykköseksi.

Hamilton joutui tuomariston eteen kisan lopun tilanteesta, jossa hän koukkasi varikkoportin vierestä takaisin radalle.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n mukaan lieventävinä seikkoina huomioitiin, että tallin sisällä oli sekaannusta siitä, pitikö Hamiltonin tulla varikolle vai ei. Lisäksi rike sattui turva-auton ollessa radalla, eikä koukkauksesta aiheutunut vaaraa muille kuljettajille.

Ferrarin Kimi Räikkönen ajoi kilpailussa kolmanneksi.

Komea nousu voittoon

Hamilton aloitti Hockenheimin F1-kisan vasta 14. lähtöruudusta, joten voitto oli komea suoritus.

Kilpailun loppupuolta sotki sade, joka toi radalle runsaasti dramatiikkaa. Ferrarin Sebastian Vettel johti kisaa ja näytti ajavan voittoon. Kaikki kuitenkin muuttui 52. kierroksella, kun Vettel ajoi seinään ja keskeytti.

Sen jälkeen turva-auto tuli radalle. Bottas ja Räikkönen tulivat Vettelin keskeytyksen jälkeen nopeasti varikolle vaihdatuttamaan renkaansa. Bottaksen pysähdys meni pahasti mönkään, sillä talli ei ollut varikolla lainkaan valmiina.

Samalla Hamilton nousi kärkeen. Kun turva-auto poistui radalta, Bottas uhkasi Hamiltonin kärkisijaa. Talli kuitenkin pyysi suomalaiskuskia rauhoittamaan tilanteen.

Ferrari puolestaan oli aiemmin käskenyt epäsuorasti Räikköstä päästämään Vettelin edelleen. Räikkönen oli tuolloin kisan kärjessä, mutta Vettel oli aivan kannassa selvästi tuoreemmilla renkailla.

Paalulta matkaan lähtenyt saksalainen palasi kärkeen, mutta karkumatka päättyi keskeytykseen. MM-sarjan kärkipään nimistä Vettelin lisäksi Red Bullin Daniel Ricciardo keskeytti.

Bottas ja Räikkönen kommentoivat tallikomentoja

Yhdeksi Saksan gp:n puheenaiheista nousivat Ferrarin Räikkösen ja Mercedeksen Bottaksen saamat talliohjeistukset kesken kisan.

– Meillä on säännöt, mutta siinä tilanteessa ne eivät olleet tarpeeksi selvät. En tiedä, oliko päätöksellä lopulta vaikutusta tuloksiin. Sade teki kisasta hankalan, kolmanneksi yltänyt Räikkönen pyöritteli C More Sportin välittämässä kärkikolmikon haastattelussa.

Bottas puolestaan yritti kisan lopussa hanakasti tallikaverinsa Hamiltonin ohi, kun turva-auto oli poistunut radalta. Talli kuitenkin neuvoi Bottasta ottamaan tilanteessa rauhallisesti.

Sen jälkeen Hamilton ja Bottas tulivat maaliin sopuisasti sijoilla yksi ja kaksi.

– Uskoin mahdollisuuksiini, kun Sebastian ajoi radalta ulos. En päässyt Lewisin ohi, ja minua pyydettiin minimoimaan riskit. Ymmärrän sen, Bottas sanoi.