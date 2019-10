Hamiltonilla ensimmäinen ottelupallo – Mercedes Meksikoon kuitenkin "ilman mitään toivoa"

Formula ykkösten tämän kauden mestaruus on ensimmäistä kertaa katkolla sunnuntai-iltana Suomen aikaa, kun Meksikossa ajetaan kauden 18. gp-koitos. Mercedes-kuljettaja Lewis Hamiltonin uran kuudes titteli voi sinetöityä, vaikka kautta on Meksikon jälkeen jäljellä vielä kolme kisaa.

Hamilton on MM-pisteissä 64 pistettä edellä ainoaa mestaruusuhkaajaansa, tallitoveriaan Valtteri Bottasta. Kun pisteitä on Meksikon jälkeen jaossa maksimissaan 78, tarvitsee Hamilton mestaruuden varmistamiseen sunnuntaina Autodromo Hermanos Rodríguez -radalta 14 pistettä enemmän kuin suomalaiskaverinsa.

– En ole koskaan halunnut hosua asioiden kanssa. Valtteri on ajanut hyvin läpi kauden, joten taistelu on yhä päällä. En odota (mestaruuden varmistumista) Meksikosta, emmeköhän taistele vielä ainakin muutaman kisan, Hamilton toppuutteli mestaruusajatuksia pari viikkoa sitten ajetun, Bottaksen voittaman Japanin gp:n jälkeen.

Kovin rohkaiseviksi ei brittitähti katsonut tallinsakaan lähtökohtia Meksikoon.

– Meksiko on yleisesti ottaen aina huonoin kisamme kaudella, Hamilton mietti viitaten Ferraria suosiviin radan pitkiin suoriin ja paikan korkeaan ilmanalaan.

– Ferraria on todella vaikea voittaa noilla pitkillä suorilla. Se on selvää, että meillä ei ole mitään toivoa noissa. Ja McLaren on saanut kovasti suoravauhtia, samoin kuin Red Bullit. Joten kiperää tulee.

Bottas on voittanut tällä kaudella kolme kisaa ja jäänyt ilman pisteitä vain Saksassa, keskeytyksen takia. Maanmies, Alfa Romeon Kimi Räikkönen puolestaan on jäänyt pisteittä viidessä viime kisassa. Meksikossa talli ja sen "El Hombre de Hielo" halajaa taas pisteiden makuun.

– Täällä saamme siihen mahdollisuuden. Kunhan vain teemme hommamme hyvin. Nämä kauden neljä viimeistä kisaa ovat tärkeät, ja teemme yhä töitä sataprosenttisella teholla päättääksemme kauden hyvin, "Jäämies" Räikkönen toteaa tallin tiedotteessa Meksikon viikonlopun alla.