Hamina jyräsi Laukaan Ykköspesiksessä – ottelua seurasi yli tuhat katsojaa

Haminan Palloilijat oli tyly isäntä Laukaan Urheilijoille miesten Ykköspesiksessä. Sarjassa toisena oleva Hamina voitti molemmat jaksot selvästi juoksuin 6–1 ja 9–2.

Kotijoukkueen tehopelaajana kunnostautui Juha Toikka, joka täräytti kolmen juoksun arvoisen kunnarin toisella jaksolla ja toi itse yhteensä viisi juoksua. Laukaan pelaajista kokenut Pasi Rajala oli mukana kaikissa joukkueensa juoksuissa, kun hän löi kaksi ja toi yhden. Jyväskylän Kirissä lähes 300 Superpesisottelua tahkonnut Rajala pelasi vielä viime kaudella Superpesistä juuri Haminassa, mutta palasi täksi kaudeksi Keski-Suomeen.

Keskiviikkoillan ottelu keräsi Haminassa 1 039 katsojaa, mikä on kova lukema Ykköspesiksen ottelulle.

Laukaa on Ykköspesiksen sarjataulukossa yhdeksäntenä. Joukkue on pelannut 17 ottelua, joista on kertynyt kuusi voittoa