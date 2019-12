Hampurin derby toi muhkeat pyro-sakot – HSV:lle ja St. Paulille yhteensä 320  000 euroa maksettavaa

Saksan jalkapallon toiseksi ylimmän sarjatason eli 2. Bundesliigan syyskuussa pelatun Hampurin paikallisottelun soihduttelut ja ilotulitteet toivat roimat sakot sekä HSV:lle että St. Paulille, kertoi Bild-lehti perjantaina. HSV:lle maksettavaa tuli 200 000 euroa ja ottelun 2–0 voittaneelle St. Paulille 120 000 euroa.

Saksan jalkapalloliiton mukaan juuri ennen toisen puoliajan alkua HSV:n katsomonosassa sytytettiin ainakin noin 80 erilaista pyroteknistä tuotetta. Kotijoukkue St. Paulin fanit "pääsivät" noin puoleen tuosta määrästä. Toisen puoliajan aikana katsomossa soihtuili vielä lisää.

HSV:lle on jo aiemmin määrätty 27 000 euron sakko pyro-tapahtumista marraskuussa pelatun Kiel-ottelun aikana. HSV hyväksyi tuon rangaistuksen, mutta derby-pelin parisataa tonnia on seuralle liikaa: Bildin mukaan HSV on jo valittanut päätöksestä.