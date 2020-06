Handsome Brad ravasi suurvoiton

Ulf Stenströmerin valmentama Handsome Brad oli vahvin Östersundin suurraveissa lauantaina. Brad de Veluwen poika kiri voittoon Jämtlands Stora Prisissa ja vei puolen miljoonan kruunun ykkösen ajalla 12,3a/2140m.

Cyber Lane otti sisäradalta odotetusti johtopaikan. Ulf Ohlssonin ajama Velvet Gio kiersi kärkihevosen rinnalle. Carl Johan Jepson lähti Handsome Bradilla kiriin ja eteni ensin kärkiparin taakse. Maalisuoralla valjakko pinnisti vastustamattomasti ykköseksi ohi urhean Velvet Gion. Very Kronos puikkelehti kolmanneksi. Cyber Lane väsyi. Kohutun Campo Bahian kauden avaus jätti vielä kysymysmerkkejä. Se ei pystynyt kirissä seuraamaan Handsome Bradia ja jäi palkintosijojen ulkopuolelle.

Handsome Brad on kilpaillut myös Suomessa. Se sijoittui viime vuonna Kymi Grand Prixissä kolmanneksi.

Ulf Ohlsson muistaa myös Östersundin lauantain pitkään. Hän ajoi Vien Icin johtavan takaa voittoon Klass I -sarjassa. Ykkönen oli Ohlssonin 6 000:s. Ulf Stenströmer on Vien Icin valmentaja. Jaakko Alamäen Bottnas Easy Cash kiri kolmanneksi. Mika Haapakankaan Redhot Tap Dancer oli keulasta viides.

– Ulf Stenströmer on ollut minulla töissä kauan sitten, ja olemme olleet ystäviä varmaan 20 vuotta. Tosi mukavaa, että juhlavoitto tuli juuri hänen hevosellaan. Ehkä uran kohokohta on MM-lähdön voitto New Yorkissa Papagayo E:llä, Ohlsson sanoi.

Jorma Kontio on Pohjoismaiden voitokkain ohjastaja. Hän on ajanut yli 11 000 voittoa.