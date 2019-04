Hankasalmella treenattu Tähen Toivomus palasi tasolleen Porissa

Hankasalmelaisen Pauli Raivion valmentama Tähen Toivomus kävi hakemassa Satakunnasta 10 000 euron ykkösrahat. Kahdeksanvuotias ori kilpaili Porissa suomenhevosten kovimmassa sarjassa, joka oli nimetty lämminveristen vastaavan kilpailun tavoin Kultaloimi-ajoksi.

Kyseessä oli Tähen Toivomuksen kuudes startti tämän vuoden puolella ja kolmas voitto. Ailahtelevuus ja laukat ovat olleet syinä siihen, että tulos ei ole aina ollut paras mahdollinen. Nyt oli alla alun toikkaroinnin jälkeen Forssassa irronnut kolmas sija.

– Oli vähän lihashuoltoa ja pikku viimeistelyä. Taukoa tuli kolme viikkoa. Hevonen oli jotenkin niin älyttömän hyvässä kunnossa, mutta ei vaan oikein irronnut. Nyt on saatu paikat vetreiksi, Pauli Raivio kommentoi.

– Sillai ajateltiin, jos nyt menee hyvin, että ensi lauantaina ajetaan Vermon Erkon Pokaalissa, minkä jälkeen pidetään taas vähän taukoa. Toukokuun viimeisenä viikonloppuna olisi Tukholmassa perinteinen kylmäverisille tarkoitettu sarja. Sinne ei kuitenkaan olla Tähen Toivomuksen kanssa lähdössä, Raivio totesi.

Tähen Toivomus tavoittelee helatorstaina 15 000 euron palkintorahoja Rovaniemellä.

– Meidän pitää lähteä puolustamaan Kirppu-ajon pokaalia, kun sillä on kaksi kiinnitystä. Ei passaa pettää rovaniemeläisiä. Kyllä me lähdetään sinne päin, jos hevonen on kunnossa.

Tähen Toivomus kiihdytti Porissa täyden matkan ryhmässä ykkösradalta. Näin ollen lähtösuoran tapahtumat olivat varsin ratkaisevassa asemassa. Ori pystyi hyödyntämään etunsa, eikä päästänyt ketään missään vaiheessa ohi.

– Hevonen tuntui koko matkan jättihyvältä ja lopussa päästin sen irti. Kun ori huomasi, että kavereita ei ole enää rinnalla, se meinasi ennen maalia vähän jarruttaa, ohjastaja Henri Bollström kertasi.

– Korvat jäivät kiinni, joten oli vielä varaakin. Hevonen on ollut mahtikunnossa pitkään, mutta oli nyt kokonaisuudessaan paljon parempi kuin aikaisemmissa starteissa.

TOTO75 lähtö lähdöltä

Lähtö 1, nro 6 Turelius: Kiersi kärkihevosen takaa päätöskierroksen alussa keulaan. Voittajan tuntumassa tullut Vixus joutui kohteiden pankkina tyytymään toiseen sijaan. Herra Heinämies täydensi kahden parhaimman tavoin pisimmältä takamatkalta lähteneenä totokolmikon.

-Ajattelin, että annetaan hevoselle täysi mahdollisuus, Risto Tupamäki perusteli, kun viisi- ja kuusivuotiaiden Satakunta Seniorista oli irronnut 12000 euroa. Toiseksi pelatuin, 6,25 %. Rivin arvo 4,48 euroa.

Lähtö 2, nro 1 Leon Coger: Johti lyhyessä ryhmässä jokaisen metrin ajan.

-Tämä oli minulle sadas voitto täällä Suomessa, mutta niitä on vielä neljä Kanadassa, Emma Väre täsmensi. Eniten pelattu, 37,21 %. Rivin arvo

10,19 euroa.

Lähtö 3, nro 7 Annie Sue: Sai tammoille rajatussa sarjassa johtaneen perästä sujuvasti tilaa. -Hevonen vaihtoi niin helposti rytmiä, että ei ollut epäselvyyksiä sen jälkeen, kun käänsin vapaalle. Se voitti ihan ajamatta, Juha Länsimäki selvitti. Toiseksi pelatuin, 22,84 %. Rivin arvo 35,84 euroa.

Lähtö 4, nro 10 Vappuäijä: Kiri 2600 metrin tasoituksessa ulkoa lähes aidan reunustaa. -Se tuli tosi lujaa, mutta ei ihan tiennyt, että voittaako, kun toinen oli niin sisällä. Kuski ei niinkään olisi ansainnut voittoa, mutta hevonen kyllä, Antti Ojanperä ruoti. Eniten pelattu, 35,71 %. Rivin arvo 65,65 euroa.

Lähtö 5, nro 9 Zo Zo Hoss: Tuli lyhyellä kilpailumatkalla kolmannesta parista ulkoa. -Oli se tiukkaa ja täysiä mentiin. Maalin kohdalla oli kuitenkin tieto, että olimme pikkuisen ennen, Tommi Kylliäinen kertasi.

Kolmanneksi pelatuin, 13,77 %. Rivin arvo 237,69 euroa.

Lähtö 6, nro 1 Tähen Toivomus: Johti alusta loppuun. -Vähän meinasi hermoilla ja meni turhan aikaisin puomiin, kun auto lähti niin hiljaa, mutta suhteellisen varmasti lähti lopulta ravia, Henri Bollström kommentoi. Eniten pelattu, 49,35 %. Rivin arvo 325,31 euroa.

Lähtö 7, nro 4 T.Rex: Kiihdytti heti piikkipaikalle. -Itse olen ollut mukana tämän hevosen koko Suomen uran ajan, joten kyllä se vaan jotain extraa tuo, Mika Forss viittasi tuuletukseensa, kun lämminveristen Kultaloimen voitto oli palkittu 12000 eurolla. Eniten pelattu, 26,19 %.

Rivin arvo 453,30 euroa.