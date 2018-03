Hannu Manniselta jäähyväiset: "Hienoa päättää kotiyleisön edessä"

Hannu Mannisen huima kansainvälinen ura sai päätepisteensä, kun yhdistetyn legenda oli 33:s Salpausselän kisojen sunnuntain kilpailussa. Maailmancupit on nyt Mannisen mukaan kilpailtu.

– Eiköhän se tässä ole. Hienoa päättää kotiyleisön edessä, Manninen sanoi.

Salpausselältä riittää hyviä muistoja.

– Tämä on ollut minulle aina huikea paikka kilpailla. Monta voittoa, palkintopallisijoja, mahtava yleisö ja sen kannustus, joka tulee tosi läheltä. Kyllä Salpausselkä on poikkeuksellisen hieno paikka kilpailla.

Haikeutta ei ollut sunnuntaina sen kummemmin, kun Salpausselän maalilinja ylittyi viimeisen kerran yhdistetyn maailmancupissa.

– Tätä on jo pariin kertaan aiempina vuosina harjoitellut, Manninen nauroi jäähyväiskokemuksistaan.

– Mieli on iloinen. Tämä puolitoista vuotta on ollut hieno matka, olla mukana yhdistetyn joukkueessa nuorten urheilijoiden kanssa. Lajilla on hyvä tulevaisuus ja menestysvuosia on edessä. Iloinen mieli jäädä taka-alalle taas.