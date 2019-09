Happee aloittaa mestaruusjahdin spektaakkelimaisesti kahdella jäähalliottelulla – katso otteluohjelma

Happee juhlii tänä vuonna pyöreitä, kun salibandyn erikoisseuran perustamisesta tulee kuluneeksi 30 vuotta. Joukkue on viimeistellyt iskukykyään juhlakauteen pelaamalla harjoitusotteluita kovimpia mahdollisia joukkueita vastaan. Viime viikolla Monitoimitalolle saapui vieraaksi hallitseva Suomen mestari Classic Tampereelta. Ailahtelevasti edennyt ottelu päättyi lopulta 6–6-tasalukemiin.

– Molemmilta joukkueilta varmaan paljon hyviä asioita ja sitten semmoisia asioita, mitkä tulee jäämään kauden aikana pois. Tämä on vielä opettelua ja treeniä kautta varten, Happeen 42-vuotias kapteeni Mika Kohonen kommentoi peli jälkeen.

Kohosen valinta kapteeniksi sopii juhlakauden teemaan varsin hyvin, sillä joukkueen kokenein pelaaja aloitti oman liigauransa Happeessa jo vuonna 1995. Harjoituspelien perusteella hän tekee myös paluun tutulle sentterin paikalle, kun viime kausi meni pakin tontilla. Rikkinäinen polvi kestää pelaamista hieman paremmin kuin vuosi sitten.

– Totta kai siinä vähän enemmän tulee liikettä, kun on sentterinä eikä pakkina, mutta ihan hyvältä tuntuu. Olen koko uran ajan ollut sentteri niin se tulee tuolta selkärangasta, Kohonen sanoo.

Viikonloppuna Kohonen pääsi pelaamaan hirvipaidassa entistä seuraansa vastaan, kun Happee kohtasi Uppsalassa moninkertaisen Ruotsin mestarin Storvretan kahdesti. Ruotsalaiset vetivät pitemmän korren molemmissa peleissä lukemin 7–5 ja 4–0.

Seuraavaksi Happeella on tosi kyseessä, kun liigakausi pyörähtää käyntiin vierasjoukkue Kuopion Welhoja vastaan tulevana lauantaina. Ottelu pelataan Kuopion jäähallissa. Kokemus on varmasti erityinen ainakin puolustaja Iiro Lankiselle, joka siirtyi Happeeseen viime kauden jälkeen juuri Welhoista.

– On kyllä ollut tosi kiva pelata ja tulla tänne Jyväskylään. Kaikki ovat ottaneet hyvin vastaan. Peli nyt on vähän nuhaista vielä omalta osalta, mutta eteenpäin on menty, Kuopiossa edelleen vakituisesti asuva Lankinen toteaa.

Kapteeni Kohonen kuvailee Lankista vaatimattomasti yhdeksi koko liigan parhaista pakeista. Eikä syyttä. 28-vuotias puolustaja on takonut kolmen liigakauden aikana tehoja piste per peli -tahtiin, mikä on puolustajalle kova temppu. Lankinen itse toppuuttelee puheita kauden alla.

– Varmaan multa jotain odotetaan, mutta mennään nyt peli ja treeni kerrallaan. Tässä ollaan kuitenkin vielä aika alkuvaiheessa. Olen päässyt hyvään kenttään pelaamaan ja sitä kautta varmaan oma roolikin kasvaa. Täytyy tietysti pelata hyvin, että saa enemmän roolia.

Harjoituspelissä Classicia vastaan Lankinen pelasi ykkösketjussa, pakkiparinaan Lauri Viitala. Vastuuta tuli myös ylivoimalla.

– Kyllä meillä on aika hyvä jengi kasassa. Kunhan saamme vielä palasia paikalleen ja omaa päätä kuntoon, niin varmasti pystymme haastamaan Classicin finaalisarjassakin, mutta sinne on vielä pitkä matka, Lankinen sanoo.

Pitkä matka alkaa myös kotiotteluiden osalta juhlavasti. Lauantaina 28. syyskuuta Happee saa vastaansa Seinäjoen Peliveljet Hippoksen jäähallissa.

– Ihan mahtava juttu, kun 30 vuotta tulee seuralle täyteen. Siitä tulee varmasti hieno tapahtuma, kun sitä on pitkään jo tuolla taustoilla tehty, Happeen päävalmentaja Mikko Lehto hekumoi.

Tapahtuman onnistumiseen vaikuttaa sekin, missä kunnossa tuote eli kotijoukkue on. Tavoitteet kaudelle ovat korkealla.

– Totta kai mestaruutta lähdemme hakemaan. Kaikki haastavat Classicia, joka on suosikki numero yksi. Happee on myös haastamassa, mutta pitkä matka on vielä edessä. Meidän pelin pitää kehittyä tosi paljon, Lehto muistuttaa.