Happee aloittaa pudotuspelit varaslähdöllä – vauhdikkaita pelejä odotettavissa, uskoo Happee-puolustaja Joel Lahti

Salibandyliigassa pudotuspeliparit muodostuivat valintaperiaatteella. Ensimmäisenä vastustajansa puolivälierään sai valita runkosarjan voittaja Classic ja niin edelleen. Happee sijoittui runkosarjassa neljänneksi, joten sen vastustajaksi jäi se, jota sarjan kärkikolmikko ei kelpuuttanut. Tuo joukkue oli siis runkosarjassa viidenneksi sijoittunut Oilers.



Happeen puolustaja Joel Lahti odottaa puolivälieräsarjaa vesi kielellä.



– Tulee varmasti tasainen sarja. En usko, että menee suoraan neljässä ottelussa kummallekaan, Lahti ennakoi.



– Peleistä tulee varmasti todella vauhdikkaita. Vaikka vauhdikas peli yleensä sopii Happeelle, avainasemaan saattaa nousta se, kuinka pystymme Oilersin nuorten ja taitavien pelureiden vauhtia hillitsemään. Fiksumpia täytyy olla, evästää 23-vuotias puolustaja.



Oilersin hyökkäyspään pelaajista Lahden ja muiden Happee-puolustajien tulee olla tarkkana etenkin nuoren sentterin, Justus Kainulaisen kanssa. 20-vuotias nuorten maailmanmestari tehtaili tammikuussa Happeeta vastaan tehot 4+2. Kaiken kaikkiaan Kainulainen nakutti runkosarjassa Oilersin parhaat tehot, 33+24=57. Happeesta parempaan ylsi vain koko runkosarjan pistepörssin tehoin 37+36=73 voittanut Peter Kotilainen.

Kotietu voi nousta arvoonsa

Runkosarjan perusteella puolivälieristä sopii tosiaan odottaa tasaista vääntöä. Happeen nousu neljän parhaan joukkoon runkosarjassa ja sitä myöten hankittu kotietu voi nousta arvoonsa.



Runkosarjassa Happee keräsi neljä pistettä enemmän kuin Oilers. Keskinäisissä kohtaamisissa molemmat voittivat oman kotipelinsä. Kauden alussa Happee päihitti Oilersin 8–6. Tammikuun lopulla Oilers tehtailin Happeen verkkoon tusinan maaleja voittaen 12–7.



– Kyllä rehellisyyden nimissä voi sanoa, että keskinäisissä kohtaamisissa Oilers oli vähän niskan päällä, vaikka lopulta sijoituttiin sarjataulukossa heidän yläpuolelle. Sikäli myös tulee mielenkiintoinen ottelusarja, Lahti pohtii.



Jos tasaiseen puolivälieräpariin pientä ennakkosuosikin asemaa haetaan, voi kotiedun lisäksi vaakaa Happeen suuntaan kääntää viime aikojen vire. Runkosarjan kuudesta viimeisestä ottelusta Happee voitti viisi. Oilers sen sijaan on neljästä edellisestä ottelustaan hävinnyt kolme.



– Ihan hyvin on kulkenut oikeastaan Suomen Cupin finaalista lähtien, jossa Classicille vielä hävittiin. Sen jälkeen esimerkiksi Steelers- ja TPS-voitot olivat mainiota peliä meiltä, Lahti myöntää.

Myös finaalissa paras seitsemästä

Yksi ikuisuuskysymyksistä viime kausilla Salibandyliigassa on ollut, pitäisikö SM-kulta ratkaista yksittäisessä ottelussa vai ottelusarjassa. Tänä vuonna kaikki vaiheet Salibandyliigan pudotuspeleissä pelataan paras seitsemästä -systeemillä. Myös finaalissa pelataan siis ottelusarja kolmen edelliskauden superfinaalin sijaan.



– Tämä on urheilullisesti parempi systeemi. Superfinaalissa sattumalla oli mahdollisuutensa. Neljää voittoa ei sen sijaan tuurilla oteta, Lahti tuumii.



Puolivälieräsarja alkaa torstaina Jyväskylässä. Toinen kohtaaminen pelataan Espoossa ensi maanantaina. Ensi viikko mennäänkin melkoista haipakkaa. Jos ja kun ottelusarja venyy ainakin viidenteen otteluun, kohtaavat Happee ja Oilers ensi viikolla kuudessa päivässä neljä kertaa.



– Rankkoja viikkoja tulossa, mutta tämän takia tätä tehdään. Nautitaan pelaamisesta, treenit on nyt treenattu.



Salibandyliigan ensimmäinen puolivälierä: Happee–Oilers pelataan Jyväskylän Monitoimitalolla torstaina 7. maaliskuuta kello 18:30.