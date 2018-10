Happee haki pisteet Lahdesta, jossa joukkue on ennen käynyt vain häviämässä

Happeella oli sunnuntaina missio. Joukkueen piti päästä eroon aavistuksen kummallisesta Lahti-kammostaan miesten salibandyliigassa. Nyt tehtävä on suoritettu, sillä Happee kävi hakemassa Lasbilta pisteet. Ottelu päättyi 5–6 (0–4, 2–0, 3–2).

– Lahti on ollut kaksi kautta liigassa ja molemmilla kerroilla on täällä hävitty. Tämä on ollut meille paha paikka pelata, ja siksi nyt oli vähän erilainen valmistautuminen, Happeen päävalmentaja Mikko Lehto kertoi.

– Erinomainen lähtö meiltä peliin, ja vielä toisessa erässäkin saatiin enemmän paikkoja kun ensimmäisessä, vaikka vastustaja erän ainoat maalit tekikin. Kolmannessa usein käy, että takaa-ajaja tulee rinnalle, ja lähelle ne pääsi nytkin. Äärimmäisen tyytyväinen olen kolmeen pisteeseen, Lehto jatkoi.

Numerot menivät lopussa tiukoiksi, mutta suurta hätää Happeella ei viime hetkilläkään ollut. Kotijoukkue teki viidennen maalinsa vasta puoli minuuttia ennen täyttä aikaa.

Kesän aikana pelaajamenetyksiä kokenut Happee on osoittanut, että se kuuluu yhä liigan aateliin. Kymmenen pistettä on kelpo saalis viidestä ottelusta. Muutosta viime kauteen on siinä, että kaventuneen materiaalin myötä hirvipaidat ovat operoineet illasta toiseen jokseenkin samoilla ketjuilla.

– Kesästä alkaen on lukittu viisikoita. Niille on haluttu antaa aikaa kehittää peliään ja ainakin toistaiseksi ollaan valmennuksessa tyytyväisiä tilanteeseen, Lehto kertoi.

– Pysyvissä viisikoissa on hyvät ja huonot puolensa. Ja kyllähän meillä on nuoria, jotka tekevät kovasti hommia ja innokkaina odottavat tilaisuuttaan, Lehto muistutti.

Lahdessa tehovitjana hääräsi troikka Peter Kotilainen–Paul Kotilainen–Jami Manninen. Paul Kotilainen teki kaksi osumaa ja Peter Kotilaisen saalis oli 1+2. Toisaalta ketju otti myös maaleja omiinsa.

– Virtasen (Ville-Pekka, laidoilla Juuso Heikkinen ja Mikko Immonen) pelasi tänään erinomaisen ja tasapainoisen pelin, Lehto kehaisi.