Happee-hyökkääjä Vili Liposen puntti alkaa purra – Tavoitteena on tehdä keväällä uran ensimmäinen pudotuspelipiste

Happeen tämän kauden otteluita Salibandyliigassa seuranneet ovat panneet merkille hyökkääjä Vili Liposen muodonmuutoksen. Ajokoiravartaloinen Liponen, 24, on miehistynyt, saanut jäntevyyttä selkärankaansa – ihan kirjaimellisesti.

– Minulla on skolioosi, eli käytännössä mutka selkärangassa. Nyt jumpat ovat alkaneet purra selkään, ja vasta parina viime vuonna olen pystynyt tekemään punttitreeniä. Jonkin verran on tullut jerkkua, mutta vielä saa tulla lisää. Ensin pitää laittaa keskivartalo kuntoon, Liponen kertoo.

Lisääntynyt voima on näkynyt haluna ja kykynä kaksinkamppailuihin. Liponen on ajoittain näyttänyt nauttivan pelistä sitä enemmän, mitä ahtaammassa raossa on.

– Aiemmin Vilillä on ollut vähän ongelmia kovuuden kanssa, mutta nyt hän on alkanut haluta sinne pieniin koloihin, Happeen päävalmentaja Mikko Lehto vahvistaa.

Jos on nähnyt Liposen isoveljen Jaska Kuneliuksen pelaavan, voi kuvitella, millaisessa koulussa kahdeksan vuotta nuorempi velipuoli on Saarijärvellä käydyissä pihapeleissä ollut.

– Kyllä ne pelit koulivat aika paljon. Ihan pienistä ei auttanut kitistä, Liponen hymähtää.

Liponen on sikäli erikoinen nuoren polven liigapelaaja, että hän aloitti salibandyn vasta B-juniori-iässä.

– Siihen asti pelasin oikeastaan kaikkea paitsi sählyä. Jääkiekkoa JYPin B-junioreissa, pesäpalloa Kirissä A-nuorten SM:ssä. Pelasin myös jalka- ja lentopalloa. Jaska houkutteli salibandyn pariin, ja tulin Happeen B-juniorien tryoutille. Ensin pääsin kakkosjoukkueeseen ja A:n divariin, seuraavalla kaudella A:n SM-joukkueen harjoitusrinkiin, Liponen kertoo.

Liigassa kaksi ensimmäistä kautta menivät hyvin pienessä roolissa. Toissa kaudella syntyi jo 6+9=15 tehopistettä, viime kaudella 14+10=24. Lauantaina Koovee-murskajaisissa Liponen sai tehot 0+2, ja nyt kauden saldo on 10+10.

Liponen on viilettänyt jo pitkään vasemmalla laidalla Petri Kaukon ja Jami Mannisen ketjussa. Näillä on yhteensä noin 750 runkosarjapeliä ja toistatuhatta pistettä. Pakkeina pelaavat lajilegenda Mika Kohonen ja Joel Lahti. Kauko teki KooVeen verkkoon kaksi maalia, Manninen tehot 3+2.

– Siinä kertyy paljon oppia. Sekin on ollut kivaa, ettei ole tarvinnut jäädä sivustaseuraajaksi. Olen saanut olla mukana tekemässä päätöksiä, miten pelaamme. Toki kokeneemmat vetävät isot linjat, mutta kaikki mielipiteet huomioidaan.

– Jossain pitäisi alkaa tehdä lopullista läpimurtoa, ja tuossa on siihen hyvä paikka, Liponen sanoi.

Erittäin nopean ja yllätyksellisen Liposen murtautuminen ihan huipulle on antanut odottaa. Lyhyt lajitausta tietysti vaikuttaa, toisaalta monipuolinen urheilutausta antaa hyvät edellytykset.

– Vilin kehitys on ollut tasaista. Nyt odotetaan, että hän breikkaa myös kevään isoissa peleissä, Lehto sanoi.

Niin, Liposella on jo kolme SM-mitalia ja 25 pudotuspeliä, muttei näissä yhtään pistettä.

– Kovasti toivon, että tänä keväänä nasahtaisi. Mutta en ota siitä paineita, tulee kun tulee. Keväisin kamppailupelaaminen ehkä korostuu, ja siinä minulla on ollut tähän asti puutteita.

Tänä keväänä tuon puutteen pitäisi olla taaksejäänyttä elämää.

Happeen ja Kooveen ottelusta riittää, kun kertoo, että se oli kuin Kuneliuksen ja Liposen pihapelit aikanaan. Tasoeroa oli ainakin ”kahdeksan vuoden” edestä. Koovee ei ole saanut kaudella yhtään kolmen pisteen voittoa ja lähtee hakemaan vauhtia Divarista. Happee tavoittelee edelleen tiukasti kotietua puolivälieriin.