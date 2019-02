Happee kiinni kotiedussa, tärkeät pisteet Turusta

Happee haki tärkeät pisteet Turusta, kun jyväskyläläiset voittivat TPS:n maalein 5–8. Kun salibandyliigan runkosarjasta on pelaamatta yksi kierros, on Happee liigassa neljäntenä. Kolmantena oleva TPS on kahden pisteen päässä ja viidentenä oleva Oilers pisteen päässä.

– Voitto oli äärimmäisen tärkeä kotiedun kannalta. Jos me voitetaan runkosarjan viimeinen ottelu lauantaina, niin me aloitetaan pudotuspelit varmasti kotona, Happeen päävalmentaja Mikko Lehto totesi.

Happee kohtaa päätöskierroksella liigassa toiseksi viimeisenä olevan Karhut, joten kotivoitto on odotettavissa. Jos TPS sattuisi häviämään Welhoille, nousisi Happee liigassa kolmanneksi.

– Kolmanneksi on tosiaan mahdollisuudet, mutta se ei ole enää omissa käsissä, Lehto totesi.

Salibandyliigan kolme parasta joukkuetta valitsee vastustajan puolivälieriin runkosarjassa sijoille 5–8 yltäneistä joukkueista. Valinnat tehdään maanantaina ja puolivälierät aloitetaan seuraavana viikonloppuna.

Ottelussa TPS:ää vastaan Peter Kotilainen teki kolme maalia. Kakkoskentästä Jami Manninen osui kahdesti sekä Petri Kauko, Joel Lahti ja Mika Kohonen kertaalleen.