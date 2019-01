Happee pelaa tänään Suomen Cupin finaalipaikasta ja sunnuntaina liigapisteistä – ”Suomen Cup on yksi kauden päätavoitteista"

Happee pelaa viikonloppuna Jyväskylän Monitoimitalolla kaksi tärkeää ottelua. Niistä ensimmäinen on edessä tänä iltana, kun hirvilauma isännöi salibandyn Suomen Cupin välierässä FBC Turkua.



Happee selvitti tiensä välierään voittamalla aiemmilla Cup-kierroksilla 2-divisioonassa pelaavan forssalaisen FoSun sekä pääsarjassa pelaavan EräViikingit.



Tänään vastustajaksi saapuva FBC Turku on ainoa ei-liigajoukkue, joka on selvinnyt tällä kaudella Suomen Cupissa välieriin asti. 1-divisioonassa pelaavat turkulaiset päihittivät edellisellä kierroksella 2-divisioonassa pelaavan Happeen reservijoukkueen eli Happee Steamersin.



Happeen päävalmentaja Mikko Lehto vakuuttaa, että Suomen Cup ja illan välieräkoitos otetaan vakavissaan.



– Suomen Cup on yksi meidän kauden päätavoitteista. Cup-pelit tarjoavat lisäksi hyvää harjoitusta kevään playoff-otteluita ajatellen ja toki jaossa on palkintorahaakin, Lehto tuumii.



– Illan vastustajalta olen pari viimeisintä ottelua nähnyt. Sieltä tulee vastaan joukkue, jolla rakenteet ovat kunnossa. Täysillä pitää lähteä peliin ja oman tekemisen pysyä korkealla tasolla.



Mikäli selvänä ennakkosuosikkina välierään lähtevä Happee voittaa FBC Turun, etenee se tavoittelemaan historiansa kolmatta Suomen Cupin pyttyä 16. helmikuuta pelattavaan finaaliin. Toinen finaalijoukkue selviää tammikuun lopulla pelattavassa välierässä, jossa kohtaavat Salibandyliigan kärkiporukoihin kuuluvat Tampereen Classic ja TPS.

”Asetelmat ovat auki”

Sunnuntaina hirvilaumalla on sitten mahdollisuus jatkaa voittoputkeaan Salibandyliigassa, kun se saa vieraaksi kuopiolaisen Welhot. Viime viikonloppuna Happee venytti voittoputkensa sarjassa neljään otteluun voittamalla lauantaina kotonaan lahtelaisen LASB:n ja sunnuntaina Oulussa OLS:n.

– Vierasottelu Oulussa oli hankala, mutta sitä osasin aavistellakin, kun lauantaina oli jo peli ja heti perään kauden pisin vierasreissu. Onneksi saatiin heikommallakin tekemisellä pisteet siitä, Lehto toteaa.



Syksystä kovasti parantuneiden otteidensa myötä Happee on noussut sarjataulukossa sijalle neljä. Classic lienee karkaavan runkosarjan voittoon neljättä kautta perätysten, mutta sijat kolme ja kaksi ovat täysin Happeen saavutettavissa. Runkosarjaotteluita Happeella on jäljellä kaiken kaikkiaan kahdeksan. Ennen alkavan viikonlopun aikana pelattavia otteluita sarjakakkonen SPV on neljä pistettä Happeen edellä, mutta yhden ottelun enemmän pelanneena.



– Classic on varmaankin kärkipaikkansa taas sinetöinyt, mutta muuten asetelmat ovat auki. Tärkeistä sijoista pelataan esimerkiksi playoffien kotiedun suhteen, Lehto allekirjoittaa.

”Pistetään tivoli pystyyn”

Welhot löytyy sarjataulukosta sijalta 11. Joukkue pelaa vierasottelun myös lauantaina, kun se matkaa Porin Karhujen vieraaksi. Happeen ja Welhojen edellisessä kohtaamisessa joulukuussa kuopiolaiset tarjosivat tiukan vastuksen. Lopulta hirvilauma onnistui hakemaan Kuopion jäähallissa pelatusta ottelusta vierasvoiton 2-3 Vili Liposen jatkoaikamaalilla.



– Kuopiossa oli vähän outo ottelu, sillä se oli molemmille ensimmäinen pitkän maaottelutauon jälkeen. Silloin pelaaminen oli molemmilta äärimmäisen varovaista. Nyt aiotaan lähteä ihan eri terävyydellä ja pistetään tivoli pystyyn, Lehto lupaa.



*Salibandyn Suomen Cupin välierä Happee – FBC Turku pelataan Jyväskylän Monitoimitalolla perjantaina 18.1. klo 19:00.

*Salibandyliigan runkosarjaottelu Happee – Welhot pelataan Jyväskylän Monitoimitalolla sunnuntaina 20.1. klo 17:00.