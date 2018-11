Happee-tähti Peter Kotilainen haluaa ratkaista jälleen MM-kullan Suomelle – "Tuntui, että tuli korkeampi voima avuksi"

Se oli aikamoinen reissu. Siis se, kun Peter Kotilainen osallistui kaksi vuotta sitten Riiassa ensimmäistä kertaa urallaan salibandyn MM-kisoihin.

– Kun urheilija pääsee sellaiseen tilaan ja saa sellaisen itseluottamuksen, silloin taivaskaan ei ole rajana. Silloin mä olen kokenut tämänhetkisen maksimin, Kotilainen muistelee Latvian MM-kisoja, joissa Kotilainen voitti pistepörssin, putsasi palkintopöydän ja juhli muiden suomalaisten kanssa maailmanmestaruutta.

Riikaa kelpaa muistella siksi, että lauantaina Prahassa alkavat taas MM-karkelot. Kotilainen on Suomen avainpelaaja myös nyt. Siksi kannattaa miettiä, minkä vuoksi Latviassa kaikki napsahti kohdalleen. Kotilainen oli erinomainen pelaaja ennen viime MM-kisoja ja on ollut niiden jälkeenkin, mutta Riiassa hän hipoi täydellisyyttä.

– Siellä pelit lähtivät loksahtamaan heti kohdilleen eikä tarvinnut murehtia muista asioista. Mutta paljon siinä oli asioita, joita ei pysty selittämään. Tuntui, että jostain tuli jopa jokin korkeampi voima avuksi.

– Tuon jälkeen tietää, että se tila voi tulla uudestaan. Liikaa sitä ei pidä kuitenkaan lähteä miettimään. Täytyy vain olla rentona ja jopa toivoa, että se tila tulee.

Kotilainen on monessa mielessä valmis sankaritekoihin. Ensinnäkin hänellä on takanaan erinomainen syksy. 24-vuotias laitahyökkääjä on liigan pistepörssissä kakkosena, ja hän on välillä lähes yksin tuonut pisteitä Happeelle.

– Fyysisesti on ehkä paras kondis, mikä on koskaan ollut, vaikka joskus silloin nuoruuden innolla jaksoi kyllä koko ajan. Olen saanut maajoukkueen fyssareilta ohjeita ja korjausliikkeitä keskivartaloa ja lantiota varten. Selkä ei ole nyt vaivannut ja keskimäärin on kivempi pelata, kun on terve, vuosi sitten aika rikkonaisessa kunnossa ollut Kotilainen kertoo.

Toisekseen Kotilaisella on MM-kisoja ajatellen sopivaa kiukkua ruotsalaisia kohtaan. Kesällä hänen jo uutisoitiin siirtyvän Ruotsin pääsarjaan Kalmarsundin riveihin, mutta viime hetkellä ruotsalaisseura päätti pudottaa tarjoustaan vetoamalla muun muassa Kotilaisen huonoon kielitaitoon.

– Se oli sellainen keissi ja vielä ruotsalaisten kanssa, joten oikein odotan, että pääsen Prahassa vähän näpäyttämään niitäkin herroja. Enemmän siitä siirtosaagasta on ollut lopulta hyötyä. Syksyllä tuli oikein "jes"-fiilis. Tuntuu oikealta pelata vielä ainakin tämä kausi Happeessa.

Ja kolmanneksi: Kotilainen on luonteeltaan synnynnäinen otteluiden ratkaisija. Joskus on näyttänyt siltä, että keväisissä Salibandyliigan pudotuspeleissä Kotilainen on halunnut jopa hieman liikaa ratkoa pelejä Happeen eduksi ja otteista on kadonnut rentous. Maajoukkuepaidassa on yleensä nähty vain hyvää Kotilaista.

– Valmentajat tietävät, että osaan ratkaista pelejä. Enköhän mä kentälle pääse, jos finaalissa jatkoaikaa pelataan.

– Suomen eka MM-kulta voitettiin Prahassa 2008 aikamoisen pelin jälkeen. Olin silloin aika pieni poika, mutta muistan finaalin ja Tero Tiitun jatkoaikamaalin vieläkin tosi hyvin. Joskus haluan itse ratkaista samalla tavalla.

MM-kisoihin Suomi viimeisteli iskuaan jo perinteisin menoin etelän lämpöleirillä.

– Auringosta haetaan energiaa ja samalla yhteishenki kohoaa. Suomen marraskuusta ei energiaa juuri kaiveta. Ainakin kaksi vuotta sitten leiri oli hyvä juttu, Kotilainen mainitsee.

Yhteishenki on Suomelle tärkeä asia. Lähtökohtaisesti Suomi on puolustavanakin maailmanmestarina vain kakkossuosikki Ruotsin jälkeen, ja on päivänselvää, että eripuraisella Suomella ei olisi mitään mahdollisuuksia länsinaapurin kanssa.

– Maajoukkue on tiivis yhteisö ja siellä on hyvä olla. Se onkin iso tekijä sille, että se oikea tila löytyy kisoissa, Kotilainen huomauttaa.

Suomen ryhmässä on useita muitakin jyväskyläläistaustaisia pelaajia, siellä on EräViikinkien ryhmittymä ja iso nippu Classic-pelaajia. Kotilaisen mukaan kuppikuntia ei Suomi-paidassa kuitenkaan ole.

– Seurakytkökset hajoavat tosi paljon. Itsellä esimerkiksi Sami Johansson ja Krister Savonen (molemmat Classicista) ovat todella hyviä ystäviä, Kotilainen paljastaa.