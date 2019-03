Happee uskoo kotiedun voimaan puolivälierissä – "On meillä aikomus vieraissakin voittoja ottaa"

Salibandyliigan runkosarjassa neljänneksi sijoittuneen Jyväskylän Happeen vastustaja puolivälierissä on odotetusti Espoon Oilers. Se jäi jäljelle, kun Happeen edelle runkosarjassa sijoittuneet joukkueet valitsivat maanantaina Helsingissä vastustajansa sijoilta 8–5.

Oilers oli runkosarjassa viides kerättyään neljä pistettä vähemmän kuin Happee. Joukkueiden keskinäiset väännöt päättyivät kotivoittoihin: Jyväskylässä numerot olivat 8–6 ja Espoossa 12–7.

– Nuori ja taitava ryhmä on vastassa. Laadukas sarja on luvassa, luonnehti Happeen valmentaja Mikko Lehto.

Laadukas sarja merkinnee myös tasaisia otteluita.

– Tietenkään emme lähde yhtään peliä häviämään. Oilersilla on uudelleenrakennus käynnissä. Se on tulevaisuuden joukkue ja tietysti jo nyt vaarallinen, mutta kokemus on meidän puolella, Lehto pohti.

Happee pääsee jahtaamaan välieräpaikkaa lähes parhaalla mahdollisella kokoonpanollaan.

– Ainoa pieni jobinposti on se, että Taimiston Tommilta meni ristiside sököksi runkosarjan toiseksi viimeisessä pelissä. Hänellä jää kausi siihen, mutta muuten kaikki on kunnossa.

Neljästä voitosta katkeava puolivälieräsarja alkaa torstaina Jyväskylässä.

– Meillä on niin mahtava kotiyleisö Monnarilla, että kotietu on iso etu. Sehän riittää, että kotona kaikki pelit voittaa, mutta on meillä aikomus vieraissakin voittoja ottaa, Lehto arvioi.

Lehdolle ei ollut yllätys, että sekä ensimmäisenä valinnut Tampereen Classic että toisena valinnut Seinäjoen Peliveljet ei halunnut vastustajakseen kahdeksanneksi sijoittunutta Nokiaa.

– Parit menivät juuri sillä lailla kuin aamulla Helsinkiin ajellessamme veikkasin. Tampereella ei ole mitään järkeä ottaa paikallispeliä ensimmäiselle kierrokselle ja Seinäjoen porukalla on ollut Nokian kanssa vaikeuksia sekä tällä että viime kaudella. Viime kaudellahan Nokia laittoi SPV kesälomalle pleijareissa, Lehto taustoitti.

Classic valitsi vastustajakseen Westend Indiansin ja SPV EräViikingit. Nokia kelpasi kolmantena valinneelle TPS:lle.