Happeella vielä tärkeät panokset runkosarjan päätösottelussa – ”Ehjää kenraalia pudotuspeleihin haetaan”

Salibandyliigan runkosarja päättyy tänään. Happee saa omassa päätöskierroksen ottelussaan Jyväskylän Monitoimitalolle vieraaksi porilaisen Karhut.



Tämän viikon tiistaina Happee haki Turusta TPS:n kustannuksella arvokkaan 5–8-voiton. Sen myötä runkosarjan päätösotteluun jäi jyväskyläläisittäin vielä merkittävät panokset.



– Olen TPS-otteluun todella tyytyväinen. Tasakentällisin vastustaja teki vain pari maalia, me kahdeksan. Lupaa hyvää jatkoa ajatellen, ja tavoitteenamme ollut puolivälierien kotietu on nyt omissa käsissä, Happeen päävalmentaja Mikko Lehto kehaisee.



Happee on ennen illan ottelua sarjataulukossa neljäntenä, mutta Oilers vaanii vain pisteen takamatkalla. Jos Happee siis häviää tänään, saattaa Oilers nousta neljänneksi, jolloin hirvilauma menettäisi puolivälierien kotiedun. Toisaalta Happee voi tänään voittamalla nousta vielä kolmanneksi. Tämä ei kuitenkaan ole omissa käsissä, sillä nyt kolmantena oleva TPS on jyväskyläläisiä kaksi pistettä edellä ja kohtaa omassa päätösottelussaan ilman panoksia pelaavan Welhot.



Päävalmentaja Lehto kertoo, että Turun reissu toi myös jobinpostia. Nuoren hyökkääjän, Tommi Taimiston, kausi on ohi polvivamman vuoksi. Samassa ottelussa niin ikään polvivammaan päättyi ex-Happee, nykyisin turkulaisia edustavan Janne Hoikkasen kausi.



Happee ja Karhut kohtasivat viimeksi marraskuussa Porissa. Silloin hirvilauma otti vierasvoiton lukemin 6-11, kun kovimpina pistemiehinä häärivät veljekset Peter Kotilainen (3+1) ja Panu Kotilainen (2+1). Tänään runkosarjan viimeisessä ottelussa Karhuilla ei panosta ole, sillä he sijoittuvat sarjataulukossa joka tapauksessa toiseksi viimeiseksi. Se tarkoittaa putoamiskarsintoihin joutumista.



– Karhut on vähän sellainen fiilisporukka. Toisaalta eivät ole niin kurinalaisia kuin esimerkiksi TPS. Me lähdetään ennen kaikkea hakemaan ehjää kenraalia pudotuspelejä ajatellen, Lehto näkee.



Peter Kotilainen napannee nimiinsä Salibandyliigan runkosarjan pistepörssin voiton. Kotilainen on 25 ottelussa iskenyt tehot 34+34=68. Lähin uhkaaja, Nokian KrP:n Henri Johansson, on kasannut 63 pistettä. Maalipörssin ykkösnimi ennen päätöskierrosta on SPV:n Jari Hankkio, joka on laukonut peräti 43 osumaa, mutta kerännyt vain 12 syöttöpinnaa.



Salibandyliigan runkosarjan viimeinen kierros: Happee – Karhut pelataan Jyväskylän Monitoimitalolla lauantaina 2. maaliskuuta klo 17:00.