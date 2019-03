Happeelle toinen tappio – Päävalmentaja: "Tyylipisteitä ei jaeta, vain voitot lasketaan"

Jos oli Happeen ja Espoon Oilersin ensimmäinen salibandyliigan puolivälieräpeli melkoista maali-ilottelua, niin toisessa osumat olivat huomattavasti tiukemmassa. Oilers voitti joukkueiden toisenkin keskinäisen puolivälieräkohtaamisen ja on enää kahden voiton päässä välieräpaikasta. Loppunumerot Tapiolan urheiluhallissa olivat 3–2 (1–1, 1–1, 1–0).

Jyväskylässä viime torstaina pelatussa ensimmäisessä kohtaamisessa, jonka Oilers voitti 10–6, espoolaiset mättivät kolmannessa erässä peräti viisi maalia. Nyt voittoon riitti viimeisellä 20-minuuttisella yksi osuma. Oilersin ratkaisijana oli Riku Holopainen jo sen seitsemännellä minuutilla.

Pelin viimeiset kaksi minuuttia Happee yritti tasoitusta ilman maalivahtia. Paras paikka siunaantui Peter Kotilaisen syötöstä Paul Kotilaiselle, mutta Oilers-vahti Joonas Kaltiainen ehti eteen. Vierasjoukkueen haaveet kaatuivat käytännössä lopullisesti kymmenen sekuntia ennen päätössummeria, kun Peter Kotilainen otti jäähyn työntämisestä.

Happeen päävalmentajaa Mikko Lehtoa ei tietenkään lohduttanut, että omiin meni tällä kertaa vain kolme. Kahdella tehdyllä maalilla salibandyottelua harvoin voittaa.

– Tyylipisteitä ei jaeta, vain voitot lasketaan, Lehto totesi.

– Niihin osa-alueisiin, joista Oilers teki Jyväskylässä maaleja, saimme nyt parannusta. Puolustaminen oli kiitettävää, mutta menetimme liian helposti palloja. Isännät olivat kaksinkamppailupelaamisessa piirun verran parempia. Sitä meidän on selkeästi parannettava seuraavaan peliin, Lehto korosti.

Kolmanteen erään lähdettiin tasalukemissa, kuten torstainakin Jyväskylässä. Silloin molemmat olivat tehneet viisi, nyt vain kaksi. Mikko Immonen vei Niko Ilmosen syötöstä Happeen johtoon hieman ennen avauserän puoliväliä. Mika Kohosella oli mahdollisuus tuplata vierasjohto rangaistuslaukauksesta, kun Oilersin Jesperi Lindfors lanasi tylysti kumoon maalintekosektorille rynnineen Vili Liposen. Kohosen rankkari oli kuitenkin laimeaa laatua.

Eino Pesu nosti kotijoukkueen tasoihin pari minuuttia ennen taukosummeria ja pyyhki Happeella uudelleen lattiaa keskimmäisen 20-minuuttisen alussa. Happeen onneksi Oilers-vahti Joonas Kaltiainen torkahti toviksi muutamaa minuuttia myöhemmin ja Joel Lahti pääsi Liposen tarjoilusta tasoittamaan. Happeen harmiksi se jäi vieraiden viimeiseksi maaliksi.

– Olihan tämä jossain määrin uusintaa siitä ensimmäisestä pelistä, avausmaalin tehnyt Mikko Immonen kommentoi.

– Emme olleet tarpeeksi fiksuja emmekä pelanneet riittävän nöyrästi. Vähän parannusta tuli edelliseen peliin, mutta se ei kiinnosta tällä hetkellä pätkääkään.

Happee ja Oilers pelaavat kolmannen puolivälieräpelinsä keskiviikkona Jyväskylässä. Välieräpaikkaan vaaditaan neljä voittoa.

– Onneksi seuraava peli tulee nopeasti, Immonen tuumi.

– Silloin viimeistään on ymmärrettävä pitää kypsyys mukana ja puolustaa nöyrästi, vaikka meidät tunnetaankin vähän villimmästä pelaamisesta. On täysin selvää, että kun pudotuspelejä pelataan, kaikki lähtee oman pään pelistä. Ja hyökkäyksiin on löydyttävä lisää oveluutta, Immonen päätti.