Happeen Petri Kaukon komea ura päättyi kyyneliin

Maaliskuun 15. päivä jää salibandyn historiaan. Ei pelkästään sen vuoksi, että Oilers paineli suoraan 4–0 -voitoin Salibandyliigan välieriin kukistettuaan Jyväskylän Happeen neljännessä kamppailussa maalein 9–5. Historiaan perjantai jää siksi, että kaksi merkittävää pelaajaa pelasivat uransa viimeiset pelinsä.

Happeen Petri Kauko ja Jaska Kunelius päättivät komeat uransa. Tapa, jolla kaksikon urat tulivat päätepysäkille, ei ollut paras mahdollinen.

Espoolaiset olivat neljännessäkin puolivälieräkamppailussa jokaisella osa-alueella hirvipaitoja edellä ja ansaitsivat ehdottomasti jatkopaikkansa.

Itse ottelusta ei tarvitse sen enempää kertoakaan. Kun ottelusarja menee 4–0, ei jossittelulle jää juuri sijaa.

– Selvästi parempi voitti ja sillä sipuli. Oilers pelasi äärettömän hyvin. Oli meilläkin hetkemme, mutta kokonaisuutena jäimme kauas omasta tasostamme. Pystyimme vielä runkosarjassa pelaamaan sut tasaisesti, mutta tässä playoff-sarjassa mentiin kyllä ihan vuoristorataa. Tarkempien analyysien vuoro on myöhemmin, Happeen päävalmentaja Mikko Lehto sanoi.

Happeen leirissä tappio otettiin vastaan miehekkäästi.

– Turha on lässyttää. Tämä on valtavan iso pettymys. Koppi on täynnä pettyneitä äijiä. Erityisen paljon sylettää Kaukon ja Kuneliuksen puolesta. He ovat huikeita pelimiehiä ja persoonia. Kavereilla on suuri Happee-sydän. Kaksikkoa tulee kova ikävä, Lehto korosti.

Kun kamppailun päätössummeri raikasi, Happeen fanit lauloivat Kaukon nimeä. Kauko sai myös ilahduttavan runsaslukuiselta espoolaisyleisöltä raikuvat aplodit. Kauko halasi heti matsin päätyttyä perheensä ja sen jälkeen koko joukkueen ja valmennusstaffin.

Tunteet olivat pinnassa eikä kyyneleiltäkään vältytty. Kulunut kausi oli Kaukon 21:s pääsarjassa. Kaukoa voi kutsua seuraikoniksi, sillä hän pelasi koko uransa Happeen paidassa.

– Ainakin tällä tasolla tämä oli viimeinen pelini. Ehkä johonkin höntsätouhuun pitää lähteä mukaan, mutta katsotaan sitä myöhemmin. Sen aika ei ole vielä, Kauko sanoi silmäkulmat kosteana.

Kauko lähti tähän kauteen sillä ajatuksella, että se jäisi hänen jäähyväissesongikseen.

– Päätös kypsyi kauden aikana, enkä tule sitä pyörtämään.

Huiman uran pelannut hyökkääjä joutui välillä etsimään sanojaan.

– Olo on lähinnä kiitollinen, koska olen saanut pelata näinkin pitkän uran. Hemmetin hauskaa on ollut aina – erityisesti tällä kaudella, vaikka se nyt pettymykseen päättyikin. Miko Kohonen toi omalla persoonallaan lisää väriä koppiin. Oli spesiaalijuttu päästä vielä pelaamaan Mikan kanssa kimpassa.

Kaukon ensimmäinen liigavuosi alkoi vuoden 1998 syksyllä. Siitä on hetki vierähtänyt.

– Suurin kiitos kuuluu perheelleni. Nyt isi on ainakin enemmän kotona. Täytyy kehittää vaimon ja lapsien kanssa jotain hauskaa. Uran aikana monet illat ovat menneet hallilla. Nyt siihen tulee muutos.

Kauko on yhdistänyt toistaiseksi sekä pelaamisen että Happeen toiminnanjohtajan tehtävät. Nekin ovat välillä sekoittuneet.

– Nyt pystyn keskittymään paremmin toiminnanjohtajan pestiin. Tulemme olemaan jatkossa taas entistä vahvempia. Kyllähän se kismittää jäädä välierien ulkopuolelle ensimmäistä kertaa sitten kevään 2011, Kauko sanoi.

Jyväskylässä ja suomalaisen salibandyväen keskuudessa on liikkunut sitkeitä huhuja siitä, että Mika Kohonen jatkaisi vielä omaa mittavaa uraansa.

Tunnemyrskyn keskellä Kohonen ei halunnut ottaa asiaan kantaa.

– Ei puhuta minusta. Puhutaan mieluummin Jaskasta ja Petestä. Kaksikolla on iso hirvisydän. Kaukon olen tuntenut pikkupojasta asti. Oli kunnia pelata vielä hänen kanssaan. Jaska on ollut jengin henkinen liideri. Hienoja miehiä molemmat, Kohonen veisteli.