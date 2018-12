Happeen vieraana taas täyden kympin painajainen Tampereelta

Se oli monella tapaa täyden kympin ilta Tampereen Classicille – ja yhtäläinen painajainen kotijoukkue Happeelle.

Ennen Salibanbyliigan ottelua Monitoimitalon yleisölle esiteltiin tuoreet maailmanmestarit. Happeella näitä oli kaksi, Peter Kotilainen ja Mika Kohonen, Classicilla kymmenen. Itse ottelussa yleisölle tarjoiltiin todella kuumaa perjantai-illan huumaa, jossa Classic oli lopulta parempi luvuin 10–9.

Ja kyseessä oli Happeelle jo kymmenes peräkkäinen Classicille kärsitty tappio liigan runkosarjassa ja pudotuspeleissä.

Edellisen kerran Happee on saanut pisteen Classicilta joulukuussa 2016. Eilen hirvipaidat olivat lähempänä pistettä ja jopa voittoa kuin kolmeen vuoteen, mutta haaveeksi jäi. Siitä kotijoukkue voi syyttää vain itseään ja huolimattomuuttaan.

Yhdeksän tehtyä maalia liigaa suvereenisti hallitsevien mestarien verkkoon on erinomainen suoritus, mutta...

–Tuo yhdeksän on hieno luku, kymmenen omiin erittäin huono. Tavoite oli pelata rohkeaa pallollista peliä. Siinä onnistuimme ja loimmekin paljon paikkoja, mutta palloton peli jäi vajaaksi, Happee-luotsi Mikko Lehto tiivisti.

Perjantain ottelu oli Happeelle paradoksaalinen. Joukkueen viisikkopeli oli ajoittain erittäin mallikasta, ”paketti” oli kasassa paremmin kuin ehkä kertaakaan tällä kaudella. Ja sitten pienet virheet maksoivat kallista hintaa.

Classic antoi Happeelle kunnon oppitunnin pelin nopeasta kääntämisestä. Monen monituista kertaa Happee antoi huolimattoman syötön keskialueella tai jopa syvällä hyökkäyspäässä, ja jo pari sekuntia myöhemmin pallo oli isäntien maalilla tai maalissa.

– Pelin kääntämisessä Happee on Suomen, ehkä jopa maailman paras joukkue. Heitä vastaan palloja ei saisi menetellä tuolla tavalla. Pieniä herpaantumisia tuli liikaa, ja pallottomassa pelissä tunne vei vähän liikaa, Lehto summasi.

Huolimattomuutensa takia Happee oli koko pelin ajan takaa-ajajana. Vain kerran, toisen erän loppupuolella, isännät onnistuivat nousemaan tasoihin 4–4:ään. Ja silti toiselle tauolle mentiin lukemissa 4–6.

– Ihan omaa tyhmäilyä nekin molemmat maalit. Monesti kampesimme lähelle, mikä oli merkki siitä, että todella halusimme voittaa. Mutta kun kolme pistettä oli nyt otettavissa Classicilta ja nollan kanssa mennään kohti sunnuntaita, harmittaa suuresti, Lehto manasi.

On tavallaan tyhmää kysyä, mikä tekee Classicista niin vaikean vastustajan kuin se Happeelle on. Mutta silti: kymmenen tappiota peräkkäin on jo paljon.

– Niin, en tiedä, olemmeko jollakin tapaa pudonneet kelkasta. Vasta muutama vuosi sittenhän tilanne oli toisinpäin. He ovat tehneet tosi hyvää duunia. Eiköhän se ole arkitekemisen taso, mikä tämän selittää, kolmannen erän loppuhetkillä vahvaa roolia takaa-ajossa ottanut Paul Kotilainen mietti.

– Usein on ollut mahdollisuudet voittaakin, mutta noin kovaa joukkuetta vastaan ei saisi nukahtaa yhtään. Nytkin jäi sellainen olo, että meidän olisi pitänyt voittaa, ja olo on tosi pettynyt.

Illassa oli siis paljon hyvää. Esimerkiksi 12 eri Happee-pelaajan nimi pistetilastoissa, rohkea ja aktiivinen peli-ilme, ne onnistumiset pallollisessa pelissä ja yhtä vaille tuhannen katsojan yleisöryntäys.

Ja se, että mahdollisuus paikkoon tulee kotiyleisön edessä jo huomenna EräViikinkejä vastaan.