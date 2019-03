Harri Heliövaara pelaa nyt vapautuneemmin: "Tässä on on nimenomaan parinmuodostus käynnissä!"

Kevät on eläinkunnassa parinmuodostuksen aikaa. Usein varsin värikkäät ja äänekkäät soidinmenot päättyvät yleensä onnellisesti, minkä jälkeen alkaa joskus pitkäksikin muodostuva yhteinen taival.

Parinhakuprojekti on tällä hetkellä käynnissä myös tenniksen Suomen kärkipelaajalla Harri Heliövaaralla. 29-vuotias helsinkiläinen voitti Killerillä käydyn Teho Sport Finnish Tourin finaalissa kotkalaisen Ville-Petteri Ahdin erin 6–3 , 6–0 ja tienasi 2000 euroa matkakassaan.

Turnaus oli Heliövaaralle hyvää harjoitusta hänen varsinaiseen päälajiinsa nelinpeliin. Juuri nelinpeliin Heliövaara nyt hakee sopivaa paria.

– Tässä on on nimenomaan parinmuodostus käynnissä! Pelasin pitkään Sveitsiä edustavan Henri Laaksosen kanssa, ja meillä menikin hyvin. Mutta Henri halusi keskittyä kaksinpeliin, joten minun piti etsiä uusi pari. Tämän kauden aikana parini on vaihtunut jo pari kertaa, mutta jatkossa on tarkoitus pelata virolaisen Jürgen Zoppin kanssa, Heliövaara kertoi.

Parin suunnitelmissa on osallistua viikon päästä Italiassa käytävään ATP Challenger Tourin kilpailuun ja sen jälkeen Tunisiassa ja taas Italiassa järjestettäviin saman kiertueen kisoihin.

– 90 prosentin varmuudella osallistumme noihin kisoihin. Se helpottaisi pelaamista, jos pääsisi pelaamaan koko ajan saman parin kanssa. Ja hyvien tulosten kautta muidenkin pelaajien kiinnostus heräisi, Heliövaara järkeilee.

Heliövaaran ja Suomen toisen nelinpeliässän Henri Kontisen tuloksia jännitetään seuraavan reilun vuoden aikana kiivaasti. On nimittäin täysin mahdollista, että suomalaispari nähdään Tokion vuoden 2020 olympialaisissa.

Nelinpelin maailmanrankingissa kymmenen parhaan joukossa oleva pelaaja lunastaa automaattisesti maapaikan Tokioon ja saa valita itselleen parin, jonka on oltava rankingissa 300 parhaan joukossa. Kontisen ranking on nyt 16 ja Heliövaaran 172. Rankingpisteitä kerätään tulevan kesäkuun ja vuoden 2020 kesäkuun välisenä aikana.

– Tokio ei ole enää edes kovin pitkän tähtäimen, vaan jo aika läheinen tavoite. Sen takia treenaan joka päivä. Jos minulla menee ihan nappiin ja nousen hyvän matkaa sadan parhaan joukkoon, voi olla, että myös yhteisrankingimme riittää, Heliövaara selittää.

– Mutta jos Henri lunastaa paikan, eihän se ole varmaa, että hän pelaa minun kanssani. Siksi olisi oltava maan toiseksi paras nelinpelaaja, tai mielellään vaikka paras. Minulla on oma tavoitteeni, ja sitten toivotaan, että pääsemme Henrin kanssa yhteisymmärrykseen, Heliövaara mietti.

Niin, se tavoite. Heliövaaraa voi perustellusti pitää entisenä junioritähtenä. Hän mm. voitti Australian avointen poikien nelinpelin vuonna 2007 skotlantilaisen Graeme Dycen kanssa. Menestystä tuli pienemmissäkin kisoissa, ja Heliövaaralla ja hänen lähipiirillään oli suuret suunnitelmat ja tavoitteet.

– Perustettiin osakeyhtiö minun tennisuraani varten. Yksityishenkilöt ja yritykset panivat siihen aika paljon rahaa, ja palkattiin kallis ruotsalainen valmentaja. Koin siitä kokonaisuudesta aika isoa taloudellista painetta.

– Tuntui, että olen – ja olin ihan konkreettisestikin – velkaa muille tahoille. Lisäksi rankingin sadan parhaan joukkoon pääseminen oli lähes pakkomielle, Heliövaara kertoo.

Vuonna 2013 fyysinen ja henkinen kuorma kävi liian suureksi. Heliövaara ilmoitti lopettavansa tennisuransa.

– Kroppa oli aika huonossa kunnossa, ja henkisesti tilanne oli vaikea.

Heliövaara viimeisteli opintonsa Aalto-yliopistossa ja luki tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. Hän teki parin vuoden aikana töitä isoille kansainvälisille konsultti- ja pääomasijoitusyhtiöille. Mutta hiljalleen veri alkoi vetää takaisin kentille.

–Ajattelin, että on siistiä tehdä töitä korkean profiilin firmoille. Mutta tenniksestä saa ihan erilaisia kiksejä kuin toimistotyöstä.

Vuonna 2017 Heliövaara palasi tosimielessä tennisareenoille.

– Näin, mitä se yritysmaailma on, ja minulla on yhä mahdollisuus tehdä sitä, mutta myöhemmin. Tennisuraa pystyy tekemään vain nyt.

Heliövaara sanoo, että muutaman vuoden tauko teki jopa hyvää ja ainakin avarsi ajatusmaailmaa.

– Miinuspuoli oli, että menetin kaikki keräämäni rankingpisteet. Mutta nyt olen paljon viisaampi ja terveempi, ja vähän vanhempi. Suhtautumiseni lajiin on paljon terveempi.

–Pelaan itselleni, minun ei tarvitse näyttää eikä perustella kenellekään muulle mitään, minulla ei ole paineita enkä putoa tyhjän päälle, vaikka ura loppuisikin. Saan tehdä sitä, mitä haluan, ja olen täysin oman urani herra, Heliövaara sanoo.

Ja hymyilee perään niin vapautuneesti kuin vain tyytyväinen urheilija voi hymyillä.