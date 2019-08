Hattutemppu! Teemu Pukki hurjana ja nyt jo neljässä valioliigamaalissa – vajaassa kahdessa pelissä

Teemu Pukin vire jalkapallon Englannin Valioliigan alkumetreillä jatkuu uskomattomana. Suomen maajoukkuekärki on tehnyt hattutempun, kun Norwich johtaa Newcastlea 3–0 kauden ensimmäisessä kotiottelussaan. Jo kauden avauspelissä Pukki maalasi Liverpoolia vastaan, joten maaleja on koossa jo neljä ja sillä hän on tällä hetkellä liigan maalikärkenä.

Pukki vei Norwichin johtoon 32. minuutilla upealla volley-vedolla, ja päivän toinen riemu repesi 63. minuutilla Pukin pamauttaessa tarkan vastustamattomasti alakulmaan kotijoukkueen 2–0-johdon. Kolmas maali tuli sitten 75. minuutilla jälleen näyttävällä osumalla, ja Pukista tuli ensimmäinen Valioliigassa Norwichille hattutempun tehnyt pelaaja sitten Efan Ekokun ja syyskuun 1993.

Arsenal kaatoi Burnleyn

Arsenal jatkaa jalkapallon Englannin Valioliigassa täysin pistein, kun päivän varhaispelissä kaatui Lontoossa vieraillut Burnley 2–1. Voittomaalin teki 64. minuutilla Pierre-Emerick Aubameyang, avauspuoliajalla Arsenalille osui Alexandre Lacazette ja Burnleylle jakson lopulla Ashley Barnes. Arsenal-maaleissa arkkitehtina hääri Real Madridista lainattu Dani Ceballos, ensimmäisessä pelissään Arsenalin avausykstoistikossa.

Arsenal avasi liigakauden viime viikonloppuna 1–0-vierasvoitolla Newcastlesta, ja tuolloinkin voittomaalista vastasi Aubameyang. Arsenalille kaksi voittoa kahdesta ensimmäisestä liigaottelusta toteutui nyt ensimmäisen kerran vuosikymmeneen. Syksyllä 2009 Tykkimiehet musersivat ensin Evertonin 6–1 ja sitten Portsmouthin 4–1.

Valioliiga jatkuu tänään kuudella ottelulla.