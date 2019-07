He Is Felix löi BWT Magicin SE-lukemat Vermossa

Aikansa tähtiravurin BWT Magicin SE-tulos siirtyi historiaan, kun Olli Koivusen ohjastama He Is Felix teki nelivuotiaiden pitkän matkan SE-tuloksen Vermon keskiviikkoraveissa.

Harri Koivusen valmentama He Is Felix kisasi 3100 metrin lähdössä, jossa tapahtumia piisasi jo ensimmäisellä kierroksella, kun keulahevonen vaihtui peräti kolme kertaa. Lopullinen kärkinimi oli He Is Felix, joka kiskoi ensimmäiset kaksi lenkkiä kovaa kyytiä.

Kirikierroksella suurimmat suosikit rymistelivät He Is Felixin tuntumaan, mutta lähdön nuorin osallistuja lähestulkoon piti muita pilkkanaan, kun hallitsi kevyen näköisesti perille. Olli Koivunen vahvisti, ettei "Felixin" tarvinnut antaa kaikkeaan.

– Just sanoin hevosenhoitajalle tuossa, että sekunti olisi ainakin pudonnut ajasta, Olli Koivunen latasi.

– Felixillä oli eka kertaa uusi balanssi, joka toimi tosi hyvin. Tämänpäiväinen suoritus oli hevoselta superhyvä!

BWT Magic viiletti pitkän matkan vuonna 2000 nelivuotiaana aikaan 15,8a, mutta nyt He Is Felix paransi Suomessa syntyneiden SE-aikaa kahdeksan kymmenystä tehden voittotuloksen 15,0a/3100 metriä. Absoluuttinen SE-tulos pysyi yhä Issaquah Sundilla, sillä Ruotsissa syntynyt teki vuonna 2016 ajan 14,6a.

Larvan Hurmos voittovireessä seppelejahtiin

Keskiviikkoiltapäivänä julkistettiin Lahden Kuninkuusravien päälähtöjen osallistujat. Kuninkuuskilpaan mukaan valittu Larvan Hurmos esitti kovaa kuntoa, kun runttasi johtavan rinnalta parhaaksi. Se veti Larvan Hurmosta ohjastaneen Ari Moilasen suupieliä ylöspäin.

– Kaikki meni kivasti Lahtea ajatellen, kun hevonen tuli korvat kiinni maaliin ja oli ponteva tänään, Ari Moilanen myhäili.

– Larvan Hurmoksen tekeminen oli välillä vaisumpaa, mutta nyt tuntuisi, että ollaan oikeaan suuntaan menossa oikeaan aikaan.

Yllätyksellisellä Toto64-kierroksella voittivat myös Ulk Delle Selve, Pascha Tilly, BWT Divine ja Girl 's Wish. Täysosumalla lunasti 11321,79 euroa, viidellä oikein sai 96,82 euroa ja neljällä 7,34 euroa.