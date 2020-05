Heart Of Steel ravasi Copenhagen Cupin voittoon

Peter Untersteinerin Heart Of Steel ravasi yllätysvoiton Copenhagen Cupissa sunnuntaina Charlottenlundissa. 250 000 kruunua tuli ajalla 12,3a/2 011 m. Untersteinerin valmennukseen siirtynyt suomalaisravuri Lewis Ale aloitti kakkossijalla 5-vuotislähdössä.

Petri Salmelan Makethemark haki pariin otteeseen johtopaikan Copenhagen Cupin avauskierroksella. Suursuosikki, italialainen huippuhevonen Zacon Gio painoi päälle johtavan rinnalla, ja Ulf Ohlsson päästi sen keulaan 900 metriä ennen maalia.

Zacon Gio väsyi loppusuoralla. Heart Of Steel ravasi päätöskierroksen ilman vetoapua, mutta punnersi rehdisti ykköseksi. Milligan's School kiri hurjasti kakkoseksi. Makethemark jäi kärkihevosten taakse hyvävoimaisena pussiin. Sen osalta kaikki on kunnossa ennen Elitloppetia.

– Puhuin jo viime kesänä omistajille, että minulla on unelma ajaa Heart Of Steelillä Elitloppetissa. Ja unelma elää edelleen, ainakin hevonen on huippukunnossa. Jos Heart Of Steel saa kutsun, se olisi minun ensimmäinen itse valmentamani hevonen Elitloppetissa ja olisi myös Hollannin edustaja lähdössä, Untersteiner sanoi.

Lewis Ale siirtyi Peter Untersteinerin valmennukseen huhtikuussa. Suomen Kriteriumvoittaja aloitti uusissa käsissä Charlottenlundin 5-vuotislähdössä. Björn Goopin ajama Stoletheshow piti ykkösradalta johtopaikan. Lewis Ale lähti myös hyvin, ja Untersteiner käänsi johtohevosen taakse.

Marcus Lindgrenin valmentama Stoletheshow paineli helposti 50 000 kruunun voittoon ajalla 14,2a/2 000 m. Stoletheshow voitti Norjan kriteriumin vuonna 2018. Lewis Ale piti varmasti kakkossijan, ja aloitusstartti oli lupauksia antava.