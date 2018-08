Heikko alkukausi lisää ex-maajoukkuevalmentaja McClarenin riskiä saada jälleen potkut

Englannin jalkapallomaajoukkuetta vuosina 2006–2007 luotsannut Steve McClaren on jälleen vaarassa saada potkut. McClarenin valmentama QPR on jumittunut Englannin mestaruussarjan pohjalle, kun se on hävinnyt kauden kaikki neljä otteluaan.

Englantilaismedioiden mukaan seuran puheenjohtajan Amit Bhatian mitta on täyttymässä. Seuran kannattajat ovat vaatineet potkuja, kun kaksi viime ottelua ovat päättyneet 1–7 ja 0–3-tappioihin.

Syksyllä 2007 McClaren ei onnistunut johdattamaan Englantia EM-kilpailuihin ja sai potkut. Kaudet 2008–2010 Hollannin liigan Twentessä sujuivat mainiosti, mutta tuon jälkeen työhistoria on ollut värikäs.

Tällä vuosikymmenellä hän on saanut potkut tai lähtenyt omasta tahdostaan Wolfsburgista, Nottingham Forestista, Derbystä ja Newcastlesta. Lisäksi toinen jakso Twentessä päättyi irtisanoutumiseen.