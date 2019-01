Heikko mäkivire harmittaa yhdistetyn päävalmentajaa – Hirvonen ylsi parhaana suomalaisena 14:nneksi Viron Otepäässä

Usealla yhdistetyn suomalaisella kärkinimellä on tällä hetkellä ongelma: mäkihyppy ei suju toivotusti. Viron Otepään maailmancupin kisassa sunnuntaina kaikki suomalaisurheilijat jäivät mäessä kauas kärjestä, mikä vesitti suurimmat menestystoiveet.

Hiihtovauhti on sen sijaan kunnossa, ja etenkin Eero Hirvonen kipusi ladulla kohti kärkeä. Hirvonen lähti hiihtoon sijalta 29 ja tuli maaliin 14:ntenä. Arttu Mäkiaho oli 33:s, Leevi Mutru 35:s ja Atte Kettunen 46:s.

– Sen tämä viikonloppu näytti, että hiihtovauhti on parantunut. Artun hiihto alkaa kulkea, Leevi hiihtää hyvin ja Eero on yksi nopeimmista, Suomen päävalmentaja Petter Kukkonen tiivisti.

Mäkisuoritukset vetävät Kukkosen mietteliääksi.

– Hyppääminen on vähän heikkoa. Olemme hypänneet enemmän ja yrittäneet parantaa pieniä tekniikkajuttuja, joita olemme havainneet. Valmennuksessa se vika on, kun kaikki hyppäävät huonosti. Peilin eteen pitää mennä, Kukkonen harmitteli.

Hirvonen oli hiihtoajoissa neljänneksi nopein. Hän hävisi kilpailun voittaneelle Jarl Magnus Riiberille 1.16,2 minuuttia, vaikka kukisti norjalaisen ladulla lähes minuutilla.

Herola toipunut flunssastaan

Maailmancup on ollut lähes täydellistä Riiberin hallintaa, sillä hän on voittanut kauden kahdeksasta kisasta kuusi.

Sunnuntaina toiseksi ylsi Saksan Johannes Rydzek, joka jäi kärjestä 20,9 sekuntia. Japanin Akito Watabe oli kolmas.

– Riiber on poikkeuksellinen tyyppi. Hän olisi vahva erikoismäkimiestenkin joukossa. On mielenkiintoista, miten noin räjähtävä, hyvä ja taitava mäkimies on myös noin kova hiihtäjä, Kukkonen kehui norjalaistähteä.

Suomen kärkinimi Ilkka Herola ei ollut Otepäässä mukana flunssan takia. Kukkonen uskoo, että Herola nähdään maailmancupin kisoissa tulevana viikonloppuna Italian Val di Fiemmessä.

– Ilkka on toipunut tämän viikon alkupuolella ja saanut alle muutaman harjoituspäivän, Kukkonen sanoi sunnuntaina.