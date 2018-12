Heiskanen kotiutui vahvuuksineen helposti Dallasiin

Miro Heiskanen kotiutui Dallasiin nopeasti, ja yhtä liukkaasti hän sujahti osaksi Starsin puolustusta NHL-jääkiekkoliigassa. Tulokaspuolustaja kiittääkin joukkueen muita suomalaispelaajia siitä, että hänen muuttonsa taalaliigaan on ollut niin helppo.

– Ei ole hirveästi ollut mitään ongelmia sopeutua Dallasiin. Joukkueen muut suomalaiset ovat aina auttaneet, jos on ollut jotain kysyttävää. Esan (Lindell) kanssa juteltiin paljon ennen kuin muutin kaupunkiin, ja hän vähän auttoi asunnon kanssa, Heiskanen kertoo päätymisestään Lindellin naapuriksi.

Kuluvaa kautta on pelattu lähes puolet, ja Heiskanen sanoo tyytyväisenä, että hän on koko ajan kyennyt pelaamaan samalla tavalla kuin kotimaisessa Liigassa.

– Olen pystynyt pelaamaan omilla vahvuuksillani ja todella tykännyt pelaamisesta, mainitsee sulavasta luistelustaan ja erinomaisista kiekollisista ratkaisuistaan tunnettu puolustaja.

Heiskanen, 19, selittää, että kaukalon ulkopuolella tekeminen on sitten ollutkin hieman erilaista kuin Suomessa. Pelirytmi on tiivis ja pelireissut joskus pitkiä, joten kehon huoltaminen alkaa heti ottelun päätyttyä. Ohjeiden mukaisesti hän yrittää nukkua ja syödä hyvin.

– Jos tekee kaikki nuo asiat huolellisesti, niin sitten pelissä ei tunnu pahalta, hän tietää.

Tavoitteet toteutuneet hyvin

Dallas luottaa nuoreen sinivalkoiseen puolustukseen, sillä Lindell, 24, ja Heiskanen ovat ottaneet paikkansa siniviivalla. Usein mukana on ollut myös Julius Honka, 23. Heiskanen on Starsin sisäisen pistepörssin viides tehoillaan 7+10=17 ja Lindell seitsemäs pisteillään 6+9=15, ja he ovat joukkueensa tehokkaimmat puolustajat.

Stars valitsi Heiskasen kesällä 2017 NHL:n varaustilaisuuden kolmantena pelaajana. Näin hänestä tuli Aki Bergin ohella kaikkien aikojen pienimmällä numerolla NHL:ään valittu suomalaispuolustaja.

Hän siirtyi Dallasiin tämän vuoden syksyllä ja on lunastanut kaikki Starsin odotukset: Heiskanen on yhdessä Montreal Canadiensin Jesperi Kotkaniemen (4+13=17) kanssa kerännyt kovimmat suomalaistulokkaiden tehot, ja NHL:n tulokaspuolustajista Heiskanen on toisena Buffalo Sabresin Rasmus Dahlinin (4+16=20) jälkeen.

Heiskasen ja Dahlinin tilastot ovat hyvin samanlaiset, sillä piste-ero on vain kolme pistettä Dahlinin eduksi. Dahlin on tehnyt kaksi ylivoimamaalia ja Heiskanen yhden, kun taas Heiskasella on kaksi voittomaalia Dahlinin yhtä vastaan. Suurin ero on ottelukohtaisessa peliajan keskiarvossa: Heiskanen on jäällä keskimäärin 23.14 minuuttia, Dahlin 20.37.

– Tavoitteeni tälle kaudelle on se, että pääsen pelaamaan paljon ylhäällä. Haluan pelata joka ilta isoja minuutteja ja auttaa joukkuetta voittamaan. Haluan tuoda omat vahvuuteni NHL:ään, Heiskanen selittää.