Helander hiillostaa Etelätalon ja Kuuselan MM-paikkakahakkaa

Lassi Etelätalon ja Toni Kuuselan kamppailu keihäänheiton kolmannesta MM-edustuspaikasta jatkuu tänään kotimaisen gp-sarjan kilpailussa Espoossa. Kilpailuun osallistuu myös Dohan joukkueeseen valittu Oliver Helander, joka palaa kisoihin lähes kahden kuukauden kilpailutauolta.

Etelätalo veikkaili ennalta, että tulostaso voi nousta korkeaksi Espoon kilpailussa.

– Uskon, että Oliver pystyy heti hyvään tulokseen, Etelätalo ennusti perjantaina.

Kylkivammasta toipunut Helander on heittänyt tänä kesänä kauden kotimaisen kärkituloksen 86,93, joka ylittää myös Tokion 2020 olympiarajan. Etelätalo voitti Lappeenrannan Kalevan kisoissa Suomen mestaruuden kauden parhaallaan 84,11, ja Kuusela on heittänyt kesällä ennätyksensä 83,40.

Etelätalo ja Kuusela ovat selvittäneet Dohan MM-kisojen tulosrajan, mutta Tokion olympiaraja 85,00 on heiltä vielä saavuttamatta.

– En ajattele, että olisin Suomen mestaruuden ansiosta MM-valinnoissa saletisti. Uskon, että Toni voi heittää 85 metriä ja uskon itsekin pystyväni vielä parantamaan tulostani, Etelätalo arvioi valintanäkymiä.

Dohan MM-joukkueen viimeiset valinnat tehdään 2. syyskuuta.

Mäkelä pyrkii kärkitulokseen, Kuivisto MM-rajaan

Naisten 100 metrin aitajuoksuun starttaavat Dohaan valitut Reetta Hurske ja Nooralotta Neziri. Kalevan kisojen kärkikaksikko saa vastaansa 13 sekuntiin tähtäävän Matilda Bogdanoffin, joka oli Kalevan kisoissa neljäs.

Suomen ennätysnainen Annimari Korte jäi pois Espoon kilpailusta, kun hänet valittiin Euroopan joukkueeseen ottelussa Yhdysvaltoja vastaan. Hän keskittyy nyt harjoitteluun.

Korteen heinäkuussa juoksema SE on 12,72. Myös Hurske alitti samassa Joensuun kilpailussa Nezirin vanhan SE-ajan 12,81 ennätyksellään 12,78. Neziri on juossut tällä kaudella parhaaksi tuloksekseen ajan 12,90. Bogdanoffin ennätys on kesäkuussa juostu 13,11.

MM-kisoihin valittu kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä yrittää parantaa Espoossa kauden kärkitulostaan 14,15. Sara Kuivistolle on kaavailtu 800 metrillä alkuvauhti, josta hän voi pyrkiä Dohan MM-rajaan 2.00,60 ja Tuuli Merikosken Suomen ennätykseen 2.00,59.

– Toivottavasti minulla on Espoossa hyvä veturi edessä. Olen hyvässä kunnossa, joten hyvässä kisassa syntyy nyt hyvää jälkeä, Kuivisto lupaili perjantaina.

Espoon kilpailut alkavat kello 16.45 miesten kiekonheitolla. Keihäskilpailut alkavat kello 17.40 ja naisten 100 metrin aitafinaali kello 20.20. Kilpailun päätöslaji, miesten 400 metrin aitajuoksu alkaa kello 20.50.