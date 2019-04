Heleniuksella on ujo mahdollisuus raskaan sarjan MM-otteluun – Manageri: Helenius on listalla, mutta...

Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan suomalaistoivo Robert Helenius on yksi lukuisista nimistä, joita on pyöritelty arvailuissa Anthony Joshuan vastustajaksi sarjan MM-otteluun 1. kesäkuuta New Yorkissa. Joshuan leiri joutui etsimään uutta miestä otteluun, kun siihen buukattu Jarrell Miller kärähti dopingista ja menetti näin Joshua-kohtaamisen.

Joshuan promoottorin Eddie Hearnin mukaan vaihtoehdot ovat vielä varsin avoinna, joten kaikesta päätellen Heleniuskin on kuvioissa mukana. Sen myöntää myös Heleniuksen manageri Markus Sundman.

– Robbe on listalla, Sundman kertoo.

Kovin todennäköistä ei Heleniuksen matka New Yorkiin kesän aluksi kuitenkaan ole. Hearn on jo ehtinyt todeta, että ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa ottelevan Joshuan vastustaja olisi "ideaalitilanteessa" amerikkalainen tai joku, joka pääosin ottelee Amerikassa.

– Robbe ei ole otellut Amerikassa ennen. Sen takia hän ei kuulu nyt johtoon ("vastustajakilvassa"), Sundman toteaa.

– Toki lista lyhenee koko ajan.

Hunter lienee vahvimmilla

Sundmanilla on suosikkinsa odotettuun ja rahakkaaseen kohtaamiseen.

– Uskon Michael Hunterin saavan tilaisuuden, Sundman miettii viitaten 30-vuotiaaseen yhdysvaltalaisiskijään, jonka nimeä Hearn on pyöritellyt julkisuudessa viime päivinä ja joka on myös noussut nyrkkeilymaailman asiantuntijapiireissä ykkössuosikiksi.

Helenius, 35, otteli viimeksi syyskuussa ja voitti Saksassa Erkan Teperin. Se nosti Heleniuksen ammattilaissaldon lukemiin 28 voittoa (17 tyrmäystä) ja kaksi tappiota. Manageri Sundmanin mukaan "Nordic Nightmaren" kuvioista on luvassa lisätietoa lähiaikoina.

– Meiltä tulee uutisia seuraavasta siirrosta piakkoin.