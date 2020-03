Helmarit avasi Kyproksen turnauksen tasapelillä Tshekkiä vastaan

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue joutui fyysiseen testiin Kypros Cupin ensimmäisessä ottelussaan torstaina. Larnakassa pelattu ottelu Tshekkiä vastaan päättyi 1–1-tulokseen.

Helmareiden osumasta vastasi 22-vuotias hyökkääjä Kaisa Collin 68. minuutilla.

– Maalia edelsi jonkinlainen mylly. Pallo pomppasi rintaan, ja olisinko yhden pompun kautta laukonut sen maaliin, Collin kertasi STT:lle.

Maali oli ruotsalaista Eskilstuna Unitedia edustavalle Collinille maajoukkueuran kolmas.

– Olin maajoukkueessa avauksessa viimeksi vuosi sitten, joten oli mahtavaa tehdä maali. Aina se on vähän spesiaalia, kun maajoukkueessa osuu, Collin sanoi.

Pelin lähtökohdat olivat tasaiset, sillä molemmat maat löytyvät naisten Fifa-rankingissa sijalta 28.

– Tiesimme, että Tshekki on tosi fyysinen joukkue, he tulevat sukille ja taklaavat. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että pystyimme vastaamaan tähän. Malttia ja pallollista pelaamista on vielä varaa parantaa, Collin arvioi.

Tshekki meni 1–0-johtoon 48. minuutilla, kun pallo kimposi maaliin toppari Anna Westerlundista.

EM-karsinnat jatkuvat huhtikuussa

Larnakassa Helmarit valmistautuu huhtikuussa jatkuviin EM-karsintoihin. Karsintalohko E:tä neljän pelin jälkeen johtava Suomi kohtaa seuraavaksi Portugalin Vaasassa 10. huhtikuuta ja Kyproksen Larnakassa 14. huhtikuuta. Myöhemmin Suomi saa vastaansa vielä Skotlannin.

– Tämä peli oli hyvä Skotlantia ajatellen, sillä myös se on fyysinen joukkue. Yleisesti on hyvä, että pääsemme pelaamaan turnauksessa ilman pistepaineita. Näissä peleissä pystymme testaamaan pelaajia, pelitapaa ja ryhmitystä.

Maailmalla huolta herättävä uudentyyppinen koronavirus ei Collinin mukaan ole näkynyt juuri pelaajien arjessa.

– Meillä on ollut aina käsidesit mukana ja pesemme käsiä. Ainoa muutos oli nyt, ettemme kätelleet vastustajan pelaajia ennen ottelua, Collin kertoi.

Ruotsalaisen Anna Signeulin valmentama Suomi kohtaa Kypros Cupissa sunnuntaina Kroatian ja ensi keskiviikkona Slovakian.